Ленобласть подключает науку к решению экологических проблем

«Объекты накопленного вреда, бывшие полигоны и свалки требуют сегодня особого внимания и конечно для рекультивации объектов накопленного вреда и возвращения земель Ленинградской области в хозяйственный оборот должны использоваться современные разработки в области защиты окружающей среды, технологии восстановления почв, очистки воздуха», — сказала председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова.

В арсенале недавно созданного Факультета экотехнологий ИТМО есть проекты в области технологий компостирования, биотехнология очистки от загрязнения нефтепродуктами, аэробное компостирование, технологии по переработке отходов животноводства и другие.

Работа по поиску перспективных эко технологий ведется и с Ленинградским Государственным Университетом имени А.С.Пушкина. В Российский научный фонд, созданный по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина, направлен перечень востребованных тем научно-исследовательских работ ведущихся на базе ЛГУ. Перспективными направлениями определены разработки в области фиторемедиации почв и технологии ускоренного компостирования.

В начале 2023 года наиболее востребованные проекты будут презентованы в Правительстве Ленинградской области.