Новогодний дайджест Гатчинского района: чем запомнится 2022 год

Но жизнь продолжается, и в ней есть место и радости, и огорчениям. Представляем нашу традиционную подборку главных событий 2022 года в Гатчинском районе.





Нас порадовало

- В Москве состоялась торжественная церемония вручения «Мечей Победы» городам воинской славы России, в том числе и Гатчине. В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе руководителей 45 городов воинской славы приветствовала спикер Совета Федерации Российской Федерации Валентина Матвиенко.

- Гатчинскому району исполнилось 95 лет. Юбилейные торжества прошли в поселке Сиверский. Праздник, стартовавший жарким вечером в пятницу, собрал на берегу реки Оредеж тысячи людей. К юбилею района была выпущена книга. В подарочном издании нашли свое отражение самые значимые события в истории каждого поселения.

- В Гатчине открылся новый бассейн «Атлантика» - современный бассейновый комплекс расположен на Аэродроме, на ул. Генерала Кныша.

- В Гатчине на улице 7 Армии гостеприимно распахнул свои двери современный, построенный по всем мировым стандартам зал вольной борьбы.

- Заметно преобразился спортивный комплекс «Волна» (бывший ПИЯФ): выполнен ремонт входной зоны, построен современный скалодром, а около спорткомплекса реконструирована хоккейная коробка.

- В Гатчине, по инициативе и при непосредственном участии благотворительного фонда «Благо Дари», открылся дневной центр социальной адаптации для бездомных людей «ОтДУШина».

- Гатчинская КМБ получила 15 новых автомобилей медицинской службы. Машины приобретены и поставлены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

- Полиция города Гатчины отметила свое 225-летие. К юбилею был выпущен памятный нагрудный знак: «225 лет: 1797-2022». Состоялась закладка капсулы времени с посланием потомкам – будущему поколению гатчинских полицейских. Эту капсулу они должны вскрыть через 25 лет – в день 250-летия Гатчинской полиции.

- Финансовые работники Гатчинского района отметили свой профессиональный праздник и 220-летие со дня основания Министерства финансов Российской Федерации. Ярким моментом праздника стала презентация книги «История финансовой службы Гатчинского района». Впервые под одной обложкой собраны факты о развитии финансовой системы Гатчинского района и людях, которые в разные годы внесли свой вклад в ее становление. Автор проекта – Любовь Орехова. Книгу подготовил творческий коллектив газеты «Гатчинская правда».

- В Гатчине прошли съемки 41-й серии всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России». Съемки проходили в течение четырех дней в ПИЯФе, в школе № 8, в Доме культуры, в спорткомплексе «Арена» и на городской натуре. В фильме задействованы российские актеры театра и кино Евгений Дятлов, Евгений Воскресенский, Инна Гомес, а также гатчинские школьники.

- Началось строительство новой школы в микрорайоне Аэродром на 1175 мест.

- Музей-заповедник «Гатчина» открыл Оранжерейную лавку.

- В Гатчинский дворец вернулся портрет молодого великого князя Александра Александровича, утраченный во время войны. Помог меценат: московский коллекционер преподнес в дар музею портрет, выкупленный на аукционе.

- 1 сентября в Гатчинской школе № 9 открыли детский технопарк «Кванториум».

- Масштабные работы по модернизации проведены в Дружногорской школе. 1 сентября здесь открылся центр образования «Точка роста».

- В деревне Малое Верево у мемориала воинской славы, братского захоронения советских солдат 120-й и 201-й Гатчинских стрелковых дивизий открыты информационные стенды, рассказывающие о событиях и героях войны.

- В поселке Сиверский в Центре патриотического воспитания «Чкалов Парк» установлен памятный знак «Побег из ада», посвященный подвигу Михаила Петровича Девятаева, совершившего вместе с девятью соратниками побег из немецкого концлагеря на фашистском самолете.

- В пожарной части №106 в поселке Сиверский открыли бюст основателю Сиверского пожарного общества Дмитрию Бородину.

- На здании Никольской школы открылась мемориальная доска Георгию Шипунову, погибшему в 1944 году в боях за освобождение от фашистских захватчиков села Никольское и захороненного там же в братской могиле.

- В Сиверском благоустраивается мемориал «Строганов мост». В день празднования 95-летия Гатчинского района здесь состоялось торжественное открытие интерактивных информационных стендов.

- В Гатчине благоустроен сквер у памятника подводной лодке С.К. Джевецкого.

- В Гатчине завершилось благоустройство пешеходной части улицы Соборной, а также завершен четвертый этап работ в

Аэропарке (включая реконструкцию площади Станислава Богданова).

- В 2022 году по проекту «Вело 47» продолжилось строительство велосипедных дорожек. Новый маршрут проходит по ул. Рощинской и соединяется с уже построенными велодорожками.

- В Гатчине в Аэропарке открыли аллею «Крылья Гатчины». Это музей под открытым небом проекта «Жизнь знаменитых людей Гатчинской земли» в оживших фотографиях. На аллее – десять интерактивных стендов с QR-кодом, каждый из которых рассказывает о выдающемся гатчинском авиаторе минувшей эпохи.

- После реставрации кресты вернулись на купола Павловского кафедрального собора в Гатчине. Это произошло 12 июля, в день 170-летия собора и великого праздника – Дня памяти святых апостолов Петра и Павла.

- На храм святых апостолов Петра и Павла в поселке Карташевская установлены купола. Чин освящения крестов и куполов строящегося храма совершил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.

- В Гатчинской начальной школе №5, расположенной в микрорайоне Аэродром, открылся школьный стадион.

- Порадовал объем ремонта региональных трасс: отремонтированы Павловское шоссе от Романовки в сторону Павловска, Кезевская дорога в Сиверском, трасса от Сокколово до Мариенбурга, подъезд к железнодорожной станции Дивенской от деревни Заозерье и Волковицкое шоссе от Старых Низковиц до Волковиц.

- В рамках проекта «Комфортная городская среда» в 2022 году работы производились в Гатчине, Коммунаре, в Вырицком, Сиверском, Пудомягском, Кобринском, Рождественском, Сяськелевском, Таицком и Новосветском поселениях. Всего благоустроено 15 объектов. В частности, в Гатчине была благоустроена территория за станцией переливания крови от Рощинской улицы до Красносельского шоссе между больницей и жилыми домами №№ 48, 52 и 56 на проспекте 25 Октября. В Лукашах новое общественное пространство создано на Центральной аллее. В деревне Сяськелево открылось новое современное общественное пространство у Дома культуры – большой сквер с зонами активного отдыха. В поселке Сиверский благоустроили Торговую площадь. В Вырице появились сразу две новые территории для отдыха - во дворах многоквартирных домов по Сиверскому шоссе и у Дома Культуры по ул. Жертв Революции. Парк Приречный создан на берегу реки Кобринки. В поселке Тайцы открылось современное общественное пространство, прилегающее к футбольному полю. Спортивно-игровая площадка построена в поселке Новый Свет.

- В Приоратском парке завершены работы по расчистке Филькина и Черного озер.

- Завершился ремонт плотин на Оредеже. Работы по повышению уровня безопасности объектов проведены на плотинах малых гидроэлектростанций Белогорского, Вырицкого, Сиверского, Рождественского и Даймищенского гидроузлов в Гатчинском районе.

- В Гатчине в микрорайоне Мариенбург построена площадка для городошного спорта.

- В историческом музее «Усадьба Войсковицы», расположенном в Войсковицкой детской школе искусств, появился уникальный экспонат - восковая фигура императора Николая II в летнем офицерском мундире, выполненная в полный рост, строго по антропологическим параметрам государя, с максимальным сохранением исторической точности деталей.

- Почта России модернизировала в Гатчинском районе 4 отделения почтовой связи, что позволило расширить перечень предоставляемых услуг для жителей. Обновленные почтовые отделения смогли оценить жители п. Елизаветино, д. Малое Верево, д. Лампово и п. Лукаши.

- Отремонтирован фасад Гатчинской поликлиники на улице Урицкого – в рамках ремонта выполнено утепление наружных стен, смонтировано наружное освещение по периметру здания, стены облицованы керамогранитом.

- В Вырицкой поликлинике отремонтированы помещения подстанции скорой медицинской помощи, стоматологическое, физиотерапевтическое и педиатрическое отделения.

- В деревне Выра после реставрации открыт музей «Дом станционного смотрителя».

Факты

- Звание «Почетный гражданин Гатчинского района» присвоено главному врачу Гатчинской службы скорой помощи Сергею Новоселову.

- Знаки отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» вручены заместителю главы администрации Гатчинского района Владимиру Норкину и генеральному директору АО «Гатчинское» Александру Лебедеву.

- Звание «Почетный гражданин города Гатчины» присвоено губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко.

- Почетные знаки «Гатчина – город воинской славы» вручены заместителю руководителя отделения по науке ПИЯФ, председателю гатчинского Общества жителей блокадного Ленинграда Константину Николаевичу Ермакову, заместителю директора Паркового агентства Ленинградской области Елене Юрьевне Фараоновой и Заслуженному учителю России, профессору Игорю Борисовичу Смирнову.

- Педагоги Гатчинского района подготовили 17 победителей регионального этапа школьных олимпиад – больше всех в Ленинградской области.

- Хоккейный клуб «Лампово» из Дружногорского поселения Гатчинского района стал чемпионом России в ночной хоккейной лиге в категории 50+.

- В областном конкурсе «Школа года – 2022» в номинации «Городская школа» лауреатом конкурса признана Гатчинская школа № 8 «Центр образования».

- Гатчинец Станислав Бойко возглавил молодёжный парламент региона.

- В строю «Бессмертного полка» в городах и поселках Ленинградской области прошли 250 тысяч человек, среди них почти 30 тысяч гатчинцев – колонны «Бессмертного полка» прошли в Гатчине и практически во всех муниципальных образованиях Гатчинского района.

- 16 и 17 мая Гатчина принимала III Всероссийский форум молодых педагогов из 70 субъектов Российской Федерации. В Форуме приняли участие 250 специалистов, плюс более трех тысяч молодых учителей присоединились к мероприятиям дистанционно. Впервые в истории в Форуме участвовали молодые педагоги из Донецкой и Луганской республик.

- В Большеколпанском поселении на территории АО «Гатчинское», рядом с передовой животноводческой фермой «Старые Черницы» участники выездного заседания Совета председателей Союзов садоводов муниципальных образований Ленинградской области посадили яблоневый сад: 18 яблонь сорта «Дружба народов» – по числу районов Ленинградской области. Так садоводы поддержали Всероссийский социальный проект «Добрый огород».

- Почти 10% гатчинских 11-классников окончили школу с золотой медалью. Из 653 выпускников школ 62 человека стали золотыми медалистами.

- Алексей Салыкин из города Коммунара на День города подарил землякам арт-объект – «Скамейку любви».

- В Гатчине прошел первый благотворительный забег «Зелёный город». Участие в нем приняли около пятисот бегунов самого разного возраста. Все взносы за участие в забеге были направлены на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области.

- Накануне Дня воздушного флота России состоялось открытие Гатчинского музея истории военной авиации, который расположен в микрорайоне Аэродром.

- Глава администрации Рождественского поселения Гатчинского района принял решение назвать новую улицу в деревне Ляды в честь российского военнослужащего рядового Даниила Чистякова, погибшего в ходе специальной военной спецоперации РФ на Украине.

- С сентября во всех школах Гатчины и района, как и по всей России, учебная неделя начинается с единой церемонии поднятия российского флага. Честь поднятия флага предоставляется лучшим ученикам. После подъема флага в школах проходит единое внеурочное занятие «Разговоры о важном».

- В Гатчинском парке «Сильвия» открыли памятный знак на месте массовой казни мирных жителей и военнопленных в годы Великой Отечественной войны.

- В Гатчине прошла презентация новой автономной некоммерческой организации «Гатчинская мельница», чья деятельность направлена на возрождение значимого для всей России места – уголка Мызы-Ивановки Пудостьского поселения у Гатчинской мельницы. Именно здесь 220 лет назад родился, а потом построил Розовую дачу и жил с семьей знаменитый зодчий XIX века Андрей Штакеншнейдер.

- По итогам летней оздоровительной кампании 2022 года детский лагерь «Лесная сказка» Гатчинского района признан лучшим на территории Ленинградской области

- Историко-краеведческий музей «Наследие» Гатчинской школы № 7 признан победителем в номинации «Лучший городской школьный музей» регионального этапа Всероссийского конкурса цифровизации фондов и экспозиций школьных музеев «Школьный музей: цифровой формат», проводившегося в рамках партийного проекта «Историческая память».

Нас удивило

- В 2022 году Гатчина «прославилась» на всю страну благодаря зловонию. Весь год всевозможные надзорные органы ловили запах, накрывающий Гатчину и окрестности, искали его источник вместе с жителями. Кого только не подозревали! Сошлись на полигоне «Новый Свет – Эко». Нарушитель устраняет замечания, которых оказалось немало. Жители продолжают с опаской выходить на улицу и открывать окна, беспокоятся за свое здоровье.

- Гатчинский дворцовый парк все-таки стал платным – для всех, кроме жителей Гатчины и микрорайона «Речной», и только в высокий сезон – с 1 мая по 31 октября. Вход по билетам - три дня в неделю: с пятницы по воскресенье, с 10 до 20 часов.

- Образцовый коллектив «Танцевально-спортивный клуб «Эльдорадо» Гатчинского городского Дома культуры выступил на сцене Государственного Кремлевского дворца. В номере «Ложечка в стакане», представленном гатчинцами, также участвовали лауреат фестиваля «Славянский базар» и музыкальной премии «Виктория» Андрей Бриг, солистка группы «Ярмарка, лауреат фестиваля «Песня года», участница проекта «Голос» на Первом канале Алена Мальцева и музыкант, организатор творческих проектов, директор Гатчинского городского Дома культуры Сергей Фикс. Домой все вернулись переполненные эмоциями и с дипломом лауреата V Всероссийского фестиваля народного танца «Танцуй и пой, моя Россия!».

- В Единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России включена ферма «Веси» из Гатчинского района, первой в регионе прошедшая испытания на соответствие российским стандартам такого рода продуктов.

- В Гатчине на чердаке музея-усадьбы П.Е. Щербова, в котором проходят реставрационные работы, в сентябре обнаружен тайник с личными вещами и документами художника. Среди сенсационных находок - револьвер системы «Смит и Вессон» (Smith & Wesson), принадлежавший хозяину усадьбы, ежедневник с рисунками, письма и телеграммы Александра Куприна - друга художника, а также документы XVIII века. А весной здесь обнаружили чугунный ручной станок для изготовления бетонных блоков. С помощью этого небольшого станка были изготовлены блоки для строительства Дома Щербова. Благодаря компании «Матис» обнаруженный станок «Торонто» уже отреставрирован!

- Сюрпризами полна и реставрация музея-усадьбы «Рождествено». В подвальных помещениях реставраторы обнаружили фундамент некоего старинного сооружения первой четверти XVIII века. Есть предположение, что это фундамент ранее существовавшего деревянного дворца цесаревича Алексея Петровича, сына Петра Великого.

Нас огорчило

2022-й год забрал с собой жизни многих замечательных земляков, среди которых:

- «мама гатчинского кинофестиваля» - Почетный гражданин города Гатчины, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный кинематографист России, основатель и первый директор кинофестиваля «Литература и кино» Генриетта Карповна Ягибекова;

- Заслуженный работник культуры РФ, основатель и первый директор Детской художественной школы города Гатчины Анатолий Петрович Матюк;

- экс-директор Гатчинского хлебокомбината Виктор Михайлович Михайлов;

- педагог с огромным стажем и авторитетом, учитель учителей, много лет отработавший завучем в Гатчинской школе №11, один из создателей в Гатчине морских кадетских классов Владимир Наумович Каплан;

- Заслуженный врач России, подполковник медицинской службы, экс-председатель Гатчинского товарищества художников Александр Сергеевич Якимчук;

- один из старейших работников Петербургского института ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» – главный научный сотрудник отдела физики и техники реакторов Кир Александрович Коноплёв;

- сотрудник Петербургского института ядерной физики им. Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», бессменный руководитель программы «Школьная экологическая инициатива», Заслуженный эколог Российской Федерации Стелла Марковна Мирошкина;

- экс-председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния администрации Гатчинского муниципального района Нина Станиславовна Лашкова;

- человек-легенда спортивной жизни города Гатчины и всего Гатчинского района, экс- директор спорткомплекса ПИЯФ Геннадий Андреевич Ковалев;

- Почётный ветеран завода «Буревестник», на котором отработал более 44 лет, генеральный директор завода в 2007-2019 гг. Анатолий Яковлевич Назаренко.

Увы, список можно продолжать.





Фото Татьяны Буториной