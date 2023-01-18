Ветераны и президент ― за правду

Владимир Путин поддержал предложения ленинградского ветерана ― усилить поддержку ветеранского движения, а также ― вернуть в школьную программу произведения советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений.

Валерий Исаков передал главе государства копии блокадных карточек и пропуска на время воздушной тревоги, хранящихся в его музее «Вещи блокадного Ленинграда».

Во встрече с главой государства также принял участие Сергей Мачинский – первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, специальный представитель губернатора Ленинградской области в зоне СВО.

Сергей Мачинский призвал власти, СМИ, общественность открыто говорить о преступлениях украинских неонацистов против мирных жителей на Донбассе.

Комментируя слова Сергея Мачинского, глава государства отметил, что Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева, в том числе против гражданского населения, Этим занимается Следственный комитет, который не только обобщает материалы о преступлениях, но и дает им правовую оценку.

В качестве одного из важнейших направлений совместной работы Владимир Путин выделил информационное обеспечение, доведение правды до жителей нашей страны, других стран, и, прежде всего, жителей самой Украины.