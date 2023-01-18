Ветераны и президент ― за правду
Вернуть в школьную программу сочинения советских классиков на патриотическую тематику, а также усилить поддержку советов ветеранов и университетов третьего возраста предложил сегодня на встрече с президентом России Владимиром Путиным ветеран из Ленинградской области Валерий Исаков ― создатель передвижного музея «Вещи блокадного Ленинграда».
Владимир Путин поддержал предложения ленинградского ветерана ― усилить поддержку ветеранского движения, а также ― вернуть в школьную программу произведения советских классиков, которые формируют общественное, историческое сознание целых поколений.
Валерий Исаков передал главе государства копии блокадных карточек и пропуска на время воздушной тревоги, хранящихся в его музее «Вещи блокадного Ленинграда».
Во встрече с главой государства также принял участие Сергей Мачинский – первый заместитель руководителя Военно-исторического центра Северо-Западного федерального округа, специальный представитель губернатора Ленинградской области в зоне СВО.
Сергей Мачинский призвал власти, СМИ, общественность открыто говорить о преступлениях украинских неонацистов против мирных жителей на Донбассе.
Комментируя слова Сергея Мачинского, глава государства отметил, что Россия будет и дальше фиксировать преступления Киева, в том числе против гражданского населения, Этим занимается Следственный комитет, который не только обобщает материалы о преступлениях, но и дает им правовую оценку.
В качестве одного из важнейших направлений совместной работы Владимир Путин выделил информационное обеспечение, доведение правды до жителей нашей страны, других стран, и, прежде всего, жителей самой Украины.