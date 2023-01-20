Численность избирателей ленинградской области растет ежегодно

Для сравнения, на 1 января 2022 года в Ленинградской области насчитывались

1 миллион 391 тысяча 877 избирателей, таким образом, число избирателей Ленинградской области за год увеличилось на 17836 человек (1,28%).

Наибольший рост числа избирателей произошел в Ломоносовском и Всеволожском районах (на 6,34% и 5,17% соответственно), также численность избирателей немного возросла в Гатчинском, Киришском и Волосовском районах.

Необходимо отметить, что рост численности избирателей отмечается ежегодно. Так, например, в 2018 году насчитывалось 1 миллион 314 тысяч 567 избирателей. Таким образом, за 6 лет численность возросла более чем на 95 тысяч человек.

Информация о численности избирателей Ленинградской области в разрезе муниципальных районов, городского округа размещена на сайте Леноблизбиркома в соответствующем разделе http://www.leningrad-reg.izbirkom.ru/chislennost-izbirateley/.

Виктория Полякова, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области