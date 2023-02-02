Гатчинские спасатели: в огонь и в воду

25 января в зале Центра творчества юных собрался личный состав Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона, приглашенные гости, руководители города и района.

В своем приветственном слове первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области полковник внутренней службы Антон Клинг отметил, что в Гатчинском районе всегда приятно подводить итоги:

- Гатчинский район сегодня – образец во всех вопросах: количество пожаров, происшествий на воде и погибших уменьшилось, количество различных профилактических, надзорных мероприятий увеличилось. Работа с подрастающим поколением ведется. По всем параметрам – положительная динамика. Более 800 пожаров потушено, десятки и сотни человеческих жизней спасены – как на пожарах, так и на водных объектах, в природной среде, дорожно-транспортных происшествиях. Гатчинский пожарно-спасательный гарнизон – единый боевой кулак всех подразделений: пожарных, инспекции по маломерным судам, надзорной деятельности, добровольцев, которые принимают участие в работе спасателей. Это говорит о том, что на территории работают профессионалы.

Антон Викторович пожелал всему личному составу продолжать в том же темпе, несмотря ни на что:

- Вы доблестно выходите победителями из любых сложных ситуаций. Огромное спасибо администрации района за поддержку во всех вопросах – пожарной безопасности, водоснабжения. Население видит, что есть боеспособные подразделения, которые всегда придут на помощь. Лучший отряд федеральной противопожарной службы – в Гатчине, лучший отдел надзорной деятельности в Ленобласти – в Гатчине, лучшее отделение ГИМС – в Гатчине, и лучшая пожарная часть тоже находится в Гатчинском районе. Спасибо за ваш труд!

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от имени всех жителей поблагодарила спасателей за отличную службу и высокие результаты:

- Служить на Гатчинской земле непросто – это один из крупнейших районов области, наша близость к Петербургу в разы увеличивает численность населения. Структура экономики многопрофильная, многоотраслевая. На гатчинской территории находится множество промышленных и сельскохозяйственных предприятий, учреждений культуры и спорта, образовательных организаций, крупная сеть автодорог, 240 населенных пунктов, почти полторы тысячи многоквартирных жилых домов и сотни тысяч частных. И мы должны создать условия для безопасного проживания.

Начальник Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона, подполковник внутренней службы Александр Уланенко рассказал об итогах деятельности подразделения в 2022 году и задачах на 2023-й.

Несмотря на непростые условия и происходящие в мире события, совместная плодотворная работа пожарно-спасательного гарнизона и администрации позволяет в большинстве случаев работать на опережение, сохранять положительную динамику и оказывать всю необходимую помощь не только жителям и гостям Гатчинского района, но и тем, кто в этом особенно нуждается за пределами субъекта.

За 2022 год в Гатчинском районе зарегистрировано 850 пожаров, что на 1,6 % меньше, чем в 2021-м. Пожароопасный сезон длился 160 дней – с 26 апреля по 3 октября. За это время произошло четыре лесных пожара, в тушении которых принимали участия все подразделения Гатчинского гарнизона. Несмотря на устойчивую сухую и жаркую погоду, благодаря профессиональной работе подразделений Управления лесами Гатчинского района, а также грамотному планированию все пожары удалось ликвидировать в первые сутки и не допустить их распространения на населенные пункты.

За год на пожарах погибло 18 человек – на 10 % меньше, чем за 2021-й. Основная причина гибели людей не нова: неосторожное обращение с огнем и состояние алкогольного опьянения. Кроме того, смертельные случаи на пожарах вызваны психологическими факторами, неумением ориентироваться в экстремальной ситуации, а также отсутствием противопожарных навыков и знаний.

Травмировано на пожарах за год девять человек – это на четверть меньше, чем в 2021 году. Пожарные спасли из огня 50 человек.

В 2022 году пожарно-спасательные подразделения участвовали в аварийно-спасательных работах по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий 78 раз. Благодаря усилиям пожарных-спасателей, бригад скорой медицинской помощи, сотрудников ГИБДД спасено 24 человека, оказана помощь 36 пострадавшим. Отмечается общее снижение количества погибших в ДТП на 12%.

Александр Уланенко отметил итоги весеннего половодья в 2022 году, когда совместными усилиями удалось минимизировать возможные подтопления населенных пунктов и их последствия. Заблаговременно был спланирован и реализован комплекс превентивных мероприятий.

Активно велась работа по дальнейшему развитию контрольно-надзорной деятельности МЧС России и внедрению риск-ориентированного подхода при организации государственного надзора. Важнейшей задачей в 2022 году была работа по профилактике гибели и травматизма людей на пожарах в жилых домах, для реализации которой велось постоянное информирование населения по вопросам эксплуатации печей и других отопительных приборов в осенне-зимний период. Немаловажной задачей была работа по профилактике пожаров на объектах социальной сферы. За 2022 год сотрудниками отдела проведено 86 проверок соблюдения требований пожарной безопасности, по результатам которых руководителям организаций вручено 25 предписаний госпожнадзора, составлено 111 административных протоколов. Ни одного пожара в школах, детских садах, на объектах социальной сферы допущено не было.

Положительные результаты достигнуты в обеспечении безопасности людей на водных объектах. В 2022 году было зарегистрировано всего четыре происшествия на воде – на 20 % меньше показателя прошлого года.

Подполковник Уланенко акцентировал внимание на задачах 2023 года, в которые, в частности, входит оснащение реагирующих подразделений специальной высокотехнологичной техникой и оборудованием, развитие тренировочной и технической базы, повышение квалификации специалистов пожарно-спасательных подразделений; развитие корпуса сил добровольной пожарной охраны, создание соответствующих подразделений в отдаленных сельских населенных пунктах; организация работы по ремонту и строительству источников противопожарного водоснабжения на территориях муниципальных образований и т.д.

В завершение выступления Александр Уланенко выразил признательность за плодотворную работу по обеспечению безопасности населения лично главе Гатчины и района Виталию Филоненко, руководителям взаимодействующих структур, сотрудникам профильных отделов администраций и всем, кто вместе с пожарными-спасателями занимается этим благородным делом на территории Гатчинского района.

Награды особо отличившимся

По традиции после подведения итогов состоялась церемония награждения. Первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Ленинградской области Антон Клинг вручил медаль «За отличие в службе I степени» начальнику караула 43 пожарно-спасательной части 18 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Ленинградской области Алексею Пикалеву, медаль «За отличие в службе II степени» – старшему инструктору по вождению пожарного автомобиля, водителю 42 ПСЧ Максиму Иванову. Знаком отличия I степени награждена диспетчер пожарной части № 106 Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы ОГПС Гатчинского района Елена Белова; знаком отличия III степени – водитель пожарной части № 103 Андрей Соколов.

Нагрудным знаком «Отличный пожарный» наградили сотрудников 42 ПСЧ: командира отделения Валентина Петрова и старшего пожарного Сергея Петрова. Благодарственное письмо Федерального собрания РФ получила диспетчер 43 ПСЧ Евгения Шулепникова.

За проявленный профессионализм, высокие показатели в служебной деятельности, большой вклад в обеспечение пожарной безопасности почетной грамотой ГУ МЧС России по Ленинградской области были поощрены замначальника 42 ПСЧ Егор Шутов, дознаватель ОНД и ПР Гатчинского района Татьяна Надобных, инспектор по маломерным судам Гатчинского отделения Центра ГИМС Владимир Герасев и трое сотрудников компании «ОДК-Сервис».

Также почетной грамотой были отмечены президент и вице-президент добровольного пожарного общества «Чаща» Денис и Дмитрий Полтихины и водитель пожарного автомобиля ДПО «Чаща» Александр Дмитриев. В 2022 году ДПО «Чаща» выполнило 57 выездов, в том числе 43 – на пожары, один – в помощь полиции и «скорой» по вызову к населению. В результате деятельности добровольной пожарной команды был минимизирован материальный ущерб и предотвращена гибель людей.

За добросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей, своевременное и качественное проведение мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей, защите здоровья и имущества граждан от уничтожения огнем сотрудники 42 и 43 ПСЧ получили благодарности и почетную грамоту от администрации Гатчинского района.

Награды спасателям также вручил начальник Ленинградской областной противопожарно-спасательной службы Дмитрий Русевич.

По итогам работы в 2022 году подразделения Гатчинского гарнизона стали победителями в номинациях «Лучший пожарно-спасательный отряд», «Лучший отдел надзорной и профилактической работы» и «Лучшая ГИМС».

Екатерина Дзюба