У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Лохотрон…

Банки раздают кредиты направо и налево. На жителях Гатчинского района, пострадавших от мошенничества, висят уже миллионные долги. Совокупный материальный ущерб растет, как на дрожжах, и множатся заявления в полиции.

Лучшее лечение – это профилактика. Самый простой способ борьбы с телефонным мошенничеством – это …бездействие со стороны жертвы. Никуда не ходить. Ничего не переводить. На вопросы не отвечать, коды не диктовать. Никаких кнопок не нажимать, кроме одной – отбой.

Услышали в телефоне «сотрудника службы безопасности банка», «следователя РОВД города Москвы», «представителя ФСБ, КГБ, прокуратуры, Центробанка РФ» – положите трубку. Нажмите красную кнопочку на мобильнике, сделайте «свайп» в сторону красного на смартфоне. Можно заблокировать номер мошенника, хотя обычно они не перезванивают. Еще надежнее – не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Сразу смахнуть на смартфоне в сторону «отбоя», нажать красную кнопку на мобильнике…

А на домашнем «смахнуть» не получится, и, если не подключен авто-определитель номера, вы не увидите, кто звонит. И обязательно ответите. Вот на это и рассчитывают злоумышленники, которые «обрывают» гатчинцам стационарные телефоны все с теми же речами: «на вас пытаются оформить кредит», «на ваших счетах происходят подозрительные операции», «ваши данные похитили мошенники», «помогите следствию» и т.д., и т.п.

Моя полиция меня бережёт

Поучительная история со счастливым концом: у 74-летней жительницы Гатчины зазвонил телефон. Кто говорит? «Следователь Калинин. Вы Смирнова Мария Андреевна? Банковские работники передали персональные данные клиентов мошенникам, и теперь ваши денежные средства под угрозой. Вы оформляли банковскую доверенность на гражданина Дорошева? Нет? А он пытался снять ваши деньги. В одном банке ему отказали, но он пойдет в другой и там ему обязательно все отдадут. Кстати, в каких банках у вас счета?»

Вот, примерно, такой разговор. Мария Андреевна сначала что-то отвечала: нет, не знаю, не была, не имела. Потом оборвала разговор. Но «следователь Калинин» через несколько секунд позвонил снова. И стал нажимать: вам недороги ваши деньги? мы вызовем вас повесткой! вы одна дома? рядом кто-нибудь есть? это конфиденциальная информация!

Мария Андреевна бросала трубку восемь (!) раз. И каждый раз после этого телефон опять трезвонил. «Следователь Калинин» оказался не просто настойчив – он был настырен, упорен и нахрапист. Грозил повесткой, пугал мошенниками, просил помочь следствию изобличить банковских клерков, которые допустили утечку информации.

Воспитание не позволило Марии Андреевне непечатно послать абонента. Она ровным голосом говорила «до свиданья, присылайте повестку». Связь, кстати, была не очень хорошая – как в старые добрые времена по межгороду. По некоторым данным, такие звонки поступают от представителей одного крайне амбициозного государства с окраины…

Обзвонившись, поныв и погрозив, мошенник сдался. Телефон замолчал. Мария Андреевна все поняла, явки-пароли не выдала, глупостей не наделала, но осадочек, как говорится, остался.

Однако у данного инцидента оказалось оптимистичное продолжение. Примерно через полчаса после финального звонка афериста раздался …звонок в дверь. Откройте, полиция! Два реальных опера с реальными удостоверениями пришли и поинтересовались: вы такая-то? вам поступали подозрительные телефонные звонки? и как вы отреагировали?

Оперативники записали данные, похвалили пенсионерку за бдительность и строго-настрого наказали впредь действовать так же. А лучше даже пренебречь манерами и сразу поставить в разговоре с мошенником не литературную точку.

Мария Андреевна справилась в полиции и убедилась: к ней действительно пришли сотрудники правоохранительных органов, которые сработали на опережение. Получив оперативную информацию, они прибыли, чтобы уберечь потенциальную жертву мошенников от опрометчивых шагов. По счастью, пенсионерка научилась на чужих ошибках.

Чего не скажешь о другой пожилой жительнице Гатчины, которую полиция буквально поймала за руку возле банкомата: дама сняла со счета четверть миллиона и приготовилась отправить их «на деревню дедушке». Тут надо отдать должное «Почта-Банку»: когда пенсионерка затребовала 250 тысяч со своего счета, сотрудники заподозрили неладное и стали задавать вопросы. Ответы клиентки показались еще более подозрительными, но отказать в выдаче денег банковские служащие не могли. Деньги они выдали. И немедленно вызвали полицию. Если бы во всех банках проявляли такое же участие и внимательность, особенно при выдаче кредитов пенсионерам и безработным, жертв мошенничества было бы куда как меньше.

Ни дня без заявления по 159 УК РФ

4 февраля в Сиверский отдел полиции поступило заявление от 60-летней жительницы деревни Старосиверская. Ей на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудницей банка «ВТБ» и сообщила, что на ее имя готова кредитная карта.

Затем начали приходить смс-ки с кодами подтверждения, которые пенсионерка и продиктовала этой «сотруднице». А потом, когда она все-таки позвонила на горячую линию своего банка, оператор сообщил, что произошло списание денежных средств с ее карты на сумму 80 тысяч рублей.

3 февраля в УМВД России по Гатчинскому району обратился 85-летний житель Гатчины с заявлением, что ему звонил «сотрудник службы безопасности Центрального банка», который сообщил, что со счетами пенсионера происходят мошеннические действия. Далее разговор перевели на женщину, которая представилась сотрудницей банка «ВТБ» и велела снять со счета 95 тысяч рублей – для помощи в поимке мошенников. Пенсионер действовал по инструкции, видимо, диктовал коды и пароли, так как, получив потом банковскую выписку, он обнаружил списание со своего счета 95 тысяч рублей.

2 февраля в гатчинскую полицию поступило заявление от дачницы из Петербурга, пенсионерки. Ей позвонил липовый сотрудник полиции и заявил, что с принадлежащих ей банковских счетов финансируются террористические организации. Для сохранения денежных средств она должна следовать указаниям сотрудников Центробанка. Следуя этим указаниям, пенсионерка поехала в Гатчину, сняла в банке «ВТБ» 300 тысяч рублей и через терминал «Альфа-Банка» перевела всю сумму на счет, продиктованный неустановленным лицом.

1 февраля в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району обратилась 25-летняя жительница Гатчины, которой позвонили на WhatsApp. Мужской голос представился сотрудником прокуратуры и напугал сказкой, что на девушку пытаются взять кредит. Для предотвращения мошеннических действий почему-то необходимо перевести все имеющиеся средства на номер счета такой-то. Ну, девушка и перевела все свои 48 тысяч рублей преступникам.

По фактам мошенничества в значительном размере были возбуждены уголовные дела.

1 февраля в полицию обратился 67-летний житель Сиверского, которому поступил звонок через мессенджер WhatsApp. Звонила женщина. Она представилась «сотрудницей Центробанка России» и сообщила, что банковские данные пенсионера стали известны мошенникам. Чтобы найти преступников, надо оформить кредит, и перевести деньги на счет, который она продиктует.

Пенсионер взял в «Совкомбанке» заем в сумме 149500 рублей, но на этом остановился. Никаких денег никуда не перевел, а вместо того пошел в полицию. Это уже прогресс. Дело возбудили по факту покушения на мошенничество. Преступление не было доведено до конца по независящим от преступников обстоятельствам.

На два счёта

В ночь на 31 января в гатчинскую полицию обратилась 60-летняя женщина. Ей позвонил «сотрудник безопасности Центрального банка РФ», который сообщил, что неустановленные лица от её имени пытаются получить принадлежащие ей денежные средства. Чтобы спасти накопления, надо все деньги снять и положить на другие счета. Сказано – сделано: гражданка сняла 1 млн 115 тысяч рублей и, слушаясь голосов в телефонной трубке, перевела всю сумму через банкомат «Альфа-Банка» на два чужих банковских счета.

Теперь возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Екатерина Дзюба