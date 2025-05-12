Гатчинцы на параде Победы в Москве

В феврале 1944 года Вадим Львович Марголин добровольцем поступил в военно-строевой отряд Краснознаменного Балтийского флота. В роте юнг прошел обучение на дизелиста и с июля 1945 года участвовал в перегонке трофейных кораблей из Германии в Советский Союз. Накануне Дня Победы ему было присвоено звание Почетный гражданин Гатчинского муниципального округа, затем он отправился в Москву.

Свои впечатления о параде Победы 2025 года Вадим Львович передал через внука, Роман Алексеенко, специалиста Молодежного центра Гатчинского округа.

- Виделись с дедушкой сразу после возвращения из Москвы, - сообщил Роман Алексеенко. - Рассказывал очень много. Ему все понравилось, впечатления получил яркие. Особенно отметил отношение к ветеранам. Организаторы, волонтеры, сопровождающие - все очень приветливые, отзывчивые и душевные люди. Сам парад, конечно, невероятно запомнился. Дедушка сказал, что даже не ожидал такого масштабного зрелища. Вернулся очень счастливый, с горящими глазами и полный эмоций.

В число 200 лучших добровольцев страны, которые помогали в организации главного парада на Красной площади, вошли три активиста из Ленинградской области, в их числе представитель Гатчинского округа - Михаил Кузьмин.

- Трудитесь так, как мы воевали – бдительно и бережно, – такое напутствие от ветеранов получили волонтеры на открытии Всероссийского слета «Послы Победы. Москва», который проходил в эти дни в столице.

Волонтеры получили эту возможность благодаря активной работе в патриотических проектах: помощи ветеранам, благоустройству мемориалов и просветительской деятельности. В рамках слета они прошли специальную подготовку по работе с ветеранами, историческому просвещению и логистике мероприятий.

- Послы Победы – это не просто помощь в организации главного парада Победы, это живая связь поколений. В этом году он объединил молодежь из 79 регионов России для сохранения правды о войне. Рада, что частью этого события стали добровольцы из Ленинградской области, – отметила председатель Центрального штаба движения, депутат Госдумы от Ленинградской области Ольга Занко.

Слет ознаменовался торжественным открытием, которое прошло в Национальном центре «Россия». В рамках церемонии было зачитано обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к участникам Всероссийского слета.

По словам Михаила Кузьмина из Гатчины, к участию в добровольчестве участников слета подтолкнули их личные истории. С рассказами о прадедушках и прабабушках – участниках Великой Отечественной войны можно познакомиться на страничках волонтеров в социальной сети. Михаил рассказал о двоюродном брате своей прабабушки - орденоносце, генерал-лейтенанте инженерно-авиационной службы Александре Агееве.

- Военный парад - впечатляющий. Горжусь своей страной! - поделился эмоциями Михаил Кузьмин. - Самый ответственный день у волонтеров - 9 мая. Самым важным событием пребывания «Послов Победы» в Москве стало волонтерское сопровождение парада Победы на Красной площади. Вместе с представителями общественных организаций участники слета должны были встретить ветеранов Великой Отечественной войны, помочь гостям с рассадкой на трибунах, а также решать возникающие вопросы. На трибуне каждого ветерана-участника парада ждал специальный юбилейный подарок, а точнее рюкзак с подарками, в котором лежали хороший бинокль, брендированный плед, книга Твардовского «Василий Теркин», репринт газеты от 9 мая 1945 года, тематическая настольная игра и другие памятные сувениры. Волонтеры встретили и сопроводили около сотни ветеранов! Но, по большому счету, помогали всем гостям!

В этот же день в программе было торжественное закрытие Всероссийского слета «Послы Победы. Москва» и волонтерское сопровождение акции «Лучи Победы» в Музее Победы. Закончили свою важную миссию волонтеры ближе к ночи. Но усталости как не бывало! Марафон добрых дел 9 мая зарядил положительными эмоциями всех его участников.

Помимо этого, в рамках слета для волонтеров была организована насыщенная образовательная и культурная программа. Представители регионов прошли мастер-классы и встретились с героями Великой Отечественной войны.

Татьяна Можаева