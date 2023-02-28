Приглашаем принять участие в олимпиаде

Цель Олимпиады – ознакомить учеников с основами финансовой грамотности, развить интерес к теме предпринимательства. Решение заданий, разработанных на основе приближенных к реальной жизни ситуаций, способствует формированию у учеников компетенций в области управления личными финансами, знакомит с планированием бюджета, стимулирует развитие критического мышления. Для успешного выполнения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам.

Олимпиада проводится в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Ученики, принявшие участие в олимпиаде, будут награждены дипломами, грамотами или сертификатами, учителя и образовательные организации получат благодарственные письма. Награды будут доступны в личных кабинетах на следующий день после завершения соревнования.

Сроки проведения Олимпиады: с 1 по 31 марта 2023 года.

Как принять участие в Олимпиаде:

1. Если у учителя и его учеников уже есть доступ к платформе «Учи.ру», то для участия в Олимпиаде необходимо зайти на сайт Uchi.ru или на сайт Олимпиады (http://finance.uchi.ru) под своим логином и паролем и приступить к решению заданий.

2. Если доступа к платформе «Учи.ру» нет, то для участия в Олимпиаде необходимо пройти регистрацию на сайте Uchi.ru, затем добавить класс и учеников и раздать личные логины и пароли для входа на платформу «Учи.ру» каждому ребенку. После этого ученики могут приступить к решению заданий.

По итогам Олимпиады платформа «Учи.ру» предоставит детализированную статистику о результатах учеников в Вашем регионе.

Более подробную информацию Вы можете получить по электронной почте info@uchi.ru, по телефону 8 (800) 500-30-72 или на сайте Uchi.ru.