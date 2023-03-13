Юные теннисисты региона вышли в финал первенства России
Ленинградские спортсмены завоевали медали на Первенстве Северо-Западного федерального округа по настольному теннису, которое проходило в Калининграде.
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На межрегиональные соревнования среди юношей и девушек до 13 лет приехали 74 спортсмена из пяти регионов России.
По итогам первенства Ленинградская область завоевала золото общекомандного зачета.
Среди юношей победу одержал Руслан Колпаков из Соснового Бора, серебряный призер – Егор Фирсов из Подпорожья, обладатели бронзы – Станислав Игнашев из Подпорожья и Роман Морозов из Гатчины.
Среди девушек золото завоевала Анастасия Проскурякова из Подпорожья, 2 место заняла Виктория Осолодкина из поселка Сиверский, 3 место – Валерия Акулова из Подпорожья.
Право играть в финале Первенства России получили три юноши и три девушки команды 47 региона. Соревнования пройдут с 10 по 14 мая в Чебоксарах.
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