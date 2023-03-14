Диспансеризация: Ленобласть темпов не сбавляет

В 2022 году 943 594 человека получили консультации врачей региона, из них 570 625 взрослых и 270 741 ребенок.

«Диспансеризация – эффективный инструмент для выявления тяжелых заболеваний на первых стадиях, когда еще возможно их вылечить. Результаты прошлого года позволили добиться исполнения показателей нацпроекта, в этом году необходимо сохранить этот темп и обеспечить равномерное участие всех районов в процессе», ― поручил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как рассказал председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков на аппаратном совещании в Доме правительства, диспансеризация помогла впервые выявить болезни системы кровообращения у 32 135 человек, органов пищеварения у 5 441, органов дыхания у 4 313, сахарный диабет у 2 967 и злокачественные новообразования у 1 419 жителей. Всем им проведены дополнительные исследования и назначено лечение.

Обеспечение охвата всех граждан страны профилактическими осмотрами — важная часть нацпроекта «Здравоохранение», стартовавшего по поручению президента России Владимира Путина в 2019 году.