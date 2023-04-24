Команда Гатчинского района на ежегодном форуме «Мы команда. Спорт»

Организатором форума является Олимпийский совет Ленинградской области совместно с комитетом по физической культуре и спорту региона.

Гатчинский район на спортивном форуме представляли Юрий Назаров, Владимир Карпунин, Андрей Комов, Дмитрий Тимофеев, Наталья Рудь, Ксения Онышко, Юлия Ильина, Наталия Фадеева и Мария Лейф.

Форум открыло пленарное заседание. К участникам обратились председатель областного комитета по физической культуре и спорту Евгений Понамарев, председатель Олимпийского совета Ленобласти Геннадий Колготин, почетный президент Олимпийского совета 47-го региона Леонид Шиянов, декан факультета физическая культура ЛГУ им. Пушкина Мария Солдатова, руководитель федеральной экспериментальной площадки Минспорта в Ленобласти Алла Беляева.

В торжественной обстановке гатчинцам были вручены удостоверения и знаки мастеров спорта: Ксении Онышко - по лыжным гонкам, Наталии Фадеевой и Юлии Ильиной - по синхронному плаванию.

Благодарностью от Олимпийского комитета России за вклад в развитие Олимпийского движения, физической культуры и спорта в Ленинградской области награжден Центр подготовки спортивного резерва «Ника», базирующийся в Сиверском поселении. Награду получил заместитель директора центра Андрей Комов.

После пленарного заседания прошли рабочие заседания по направлениям. Темы для дискуссий были предложены самые злободневные. Так, по направлению студенческого спорта обсуждалось целевое поступление в ЛГУ им. Пушкина, несоизмеримо большие стартовые взносы на соревнованиях и поддержка студентов в период совмещения учебы и спорта.

Участники форума обсудили важность проведения семинаров для профильных специалистов и руководителей, разработку единых методических рекомендаций по формам локальных документов.

По направлению цифровизации шел разговор о разработке и внедрении ленинградского кода спортсмена, а также продвижении электронных форматов формирования календарных планов на 2024 год, ведения реестров и протоколов соревнований, присвоения спортивных разрядов по принципу одного окна, в том числе через Госуслуги.

Спортивный актив Ленобласти поднял вопрос о возрождении Общественного совета при комитете по спорту, а также возобновление работы Общественного совета по вопросам физической культуры и спорта при губернаторе Ленинградской области.

Важная тема - повышение квалификации. Участники форума заострили внимание на необходимости широко информировать о курсах повышения квалификации, проводимых за счет средств областного бюджета, направлять на курсы по линии Олимпийского комитета России, а также проводить однодневные семинары по актуальным темам на площадке Олимпийского совета Ленинградской области.

Наталья Рудь