Религиозные организации Ленинградской области ― за традиционные ценности

Конференция «Традиционные религии – духовно-нравственное единство России, была организована Администрацией Ленинградской области в контексте Указа Президента России Владимира Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

По словам вице-губернатора Ленинградской области по внутренней политике Анны Данилюк, сегодня важно поддерживать конструктивный межконфессиональный диалог. Вопросы межрелигиозного и межэтнического диалога носят фундаментальный характер.

«На территории Ленинградской области официально зарегистрированы и осуществляют деятельность более 400 религиозных организаций. Реализуются федеральные и региональные целевые программы, в которых предусмотрены мероприятия с участием религиозных организаций, направленные на воспитание гражданственности, патриотизма и толерантности, на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Отмечу высокую ценность и значимую роль религии в воспитании общества и развитии современного государства. Каждая религия закладывает в человеке важные нравственные основы и правильные ценности, необходимые для гармоничного и мирного сосуществования людей. Уверена, наша страна всегда будет твердо стоять на защите традиционных духовных ценностей», ― отметила Анна Данилюк.

О незыблемости таких нравственных ценностей, как традиционная семья, любовь к Отчеству, уважение прав и свобод людей разных национальностей и религий, и о том, что России выпала роль оплота этих всегда защищаемых любой религией ценностей, говорили епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав, председатель Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России Равиль Панчеев, председатель Еврейской общины Большой Хоральной Синагоги Марк Грубарг, лама Санкт-Петербургского дацана Антон Щеглов.

По конференцсвязи к участникам обратились ректор Болгарской исламской академии Фархат Хуснутдинов, лама Агинского дацана Цыдып Тудутов, декан Буддийского Университета «Даши Чойнхорлин» Бадма Мархаев, а также сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, ректор Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Алдар Дамдинов и заместитель руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов.

Ведущим дискуссии выступил советник Губернатора Ленинградской области Вячеслав Санин.

От имени организатора за плодотворное обсуждение и поддержку проектов правительства области, включая помощь участникам СВО, всех выступавших поблагодарила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Лира Бурак.

Представители религиозных организаций предложили проводить подобные дискуссии на регулярной основе.