«Узор» живёт интересами коллектива

Почетного гостя встречал президент АО «Узор» Иван Григорьевич Козлов. Он провел для Валерия Павловича Сердюкова экскурсию по фабрике – показал ткацкие цеха, зал готовой продукции.

В.П. Сердюков хорошо знает и производство, и руководителя. В 90-е годы именно благодаря его поддержке на фабрике удалось осуществить модернизацию производства и закупить новые станки, которые работают и сегодня.

В подарок И.Г. Козлову Валерий Павлович привез свою книгу «Время вспомнить». На ее страницах он упоминает и фабрику «Узор», называя ее одной из лучших на Северо-Западе. А в день своего посещения он оставил в книге такую запись: «Козлову Ивану – лучшему руководителю Ленинградской области, который живет не собственными интересами, а интересами коллектива».