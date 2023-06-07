«Узор» живёт интересами коллектива
6 июня на фабрике «Узор» в поселке Вырица Гатчинского района побывал Почетный гражданин Ленинградской области, экс-губернатор региона Валерий Павлович Сердюков.
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Почетного гостя встречал президент АО «Узор» Иван Григорьевич Козлов. Он провел для Валерия Павловича Сердюкова экскурсию по фабрике – показал ткацкие цеха, зал готовой продукции.
В.П. Сердюков хорошо знает и производство, и руководителя. В 90-е годы именно благодаря его поддержке на фабрике удалось осуществить модернизацию производства и закупить новые станки, которые работают и сегодня.
В подарок И.Г. Козлову Валерий Павлович привез свою книгу «Время вспомнить». На ее страницах он упоминает и фабрику «Узор», называя ее одной из лучших на Северо-Западе. А в день своего посещения он оставил в книге такую запись: «Козлову Ивану – лучшему руководителю Ленинградской области, который живет не собственными интересами, а интересами коллектива».
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