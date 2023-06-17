Главный психотерапевт Ленобласти — победитель Всероссийского конкурса

Анастасию Трещевскую признали победителем в специальной номинации «Ментальное здоровье» за проект «Создание медицинского психологического реабилитационного комплекса для участников СВО и их семей в Ленинградской области».

«Ленинградская область уделяет большое внимание проектам помощи, поддержки и реабилитации бойцов и ветеранов СВО, членов их семей. Проект Анастасии Алексеевны ―достойное тому подтверждение. Мы готовы принимать наших ребят и поддерживать их во всем, в любых нуждах. Нам важно, чтобы они после участия в боевых действиях вернулись к благополучной и счастливой жизни. Чтобы чувствовали себя полноправными, активными и включенными гражданами нашей любимой Ленинградской области и нашей большой страны», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

Всего на конкурс было подано порядка 400 заявок из разных регионов страны. Отбор проходил по 5 основным и 4 специальным номинациям.