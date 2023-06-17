Главный психотерапевт Ленобласти — победитель Всероссийского конкурса
Анастасию Трещевскую наградили за победу во II всероссийском конкурсе «Женщины за здоровое общество». Награду на Петербургском международном экономическом форуме вручили РФ Михаил Мурашко и председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Анастасию Трещевскую признали победителем в специальной номинации «Ментальное здоровье» за проект «Создание медицинского психологического реабилитационного комплекса для участников СВО и их семей в Ленинградской области».
«Ленинградская область уделяет большое внимание проектам помощи, поддержки и реабилитации бойцов и ветеранов СВО, членов их семей. Проект Анастасии Алексеевны ―достойное тому подтверждение. Мы готовы принимать наших ребят и поддерживать их во всем, в любых нуждах. Нам важно, чтобы они после участия в боевых действиях вернулись к благополучной и счастливой жизни. Чтобы чувствовали себя полноправными, активными и включенными гражданами нашей любимой Ленинградской области и нашей большой страны», — отметил председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.
Всего на конкурс было подано порядка 400 заявок из разных регионов страны. Отбор проходил по 5 основным и 4 специальным номинациям.