Ленинградская область развивает автомобильный туризм

Для развития автотуризма и системы объектов придорожного сервиса, включая строительство необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург - Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва - Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва - Казань) при комиссии Госсовета России по направлению «Туризм, физическая культура и спорт» сформирована рабочая группа по развитию авто- и мототуризма под руководством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Исходя из задач, поставленных президентом России, автотуризм стал одним из приоритетных проектов региональной программы «Развитие индустрии гостеприимства и рекреационного туризма в Ленинградской области», стартовавшей в этом году. В программу также входят «Тропа 47», «Курорт 47», «Вело 47».

«Приоритетный проект «Автотуризм и малые объекты размещения» нацелен на создание к 2024 году условий для развития автомобильного туризма и малых объектов размещения на территории Ленинградской области, а также сети функционирующих туристских локаций с развитой инфраструктурой, в том числе для кемпингов и глэмпингов», — прокомментировал Владимир Цой.