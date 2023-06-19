Ленобласть приводит архивы к единому стандарту

«Архивы в Ленинградской области должны быть приведены к единому образцу, сделаны по стандарту, как мы это делаем с МФЦ и другими учреждениями – начиная от оборудования и заканчивая материалами и цветовой гаммой. Жизнь показывает, что без архива и документов будь то кадры производства, финансы, история – нам не обойтись. Условия хранения, и что очень важно, – оцифровки для использования документов должны быть современными», – подчеркнул Александр Дрозденко. Вопросы организации архивного дела в муниципальных образованиях обсуждали сегодня в доме правительства области на аппаратном совещании.

Сегодня в Ленинградской области под размещение документов муниципальными архивами используется 19 зданий из них 2 – специальных, степень загруженности – 77%. В муниципальных архивах хранится 380 700 документов, отнесенных к собственности Ленинградской области. Штат сотрудников районных архивов – 60 человек, за 2022 год ими подготовлено ответов в установленный срок по 36 411 запросам граждан и юридических лиц.