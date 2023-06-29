Пора на дачу!

– Александр Владимирович, что ещё могут успеть посадить и вырастить начинающие садоводы?

– Начинать дачный сезон никогда не поздно! Ещё есть шансы успеть вырастить тепличные помидоры. Вполне можно получить неплохой урожай. Хотя всё зависит от погоды. Будет много солнца, тогда и фрукты ещё поспеют. Прогноз обещает нам более-менее тёплое лето, которое должно дать неплохой урожай. Сажайте кабачки, картофель, редиску, морковь – ещё можно успеть.

– А если этот начинающий садовод захочет чего-то экзотического?

– Всё чаще наши люди выращивают виноград, арбузы, дыни, экзотические цветы. И у них получается! Да, может, дыни и не такие сладкие, как астраханские, но тоже вкусно. А главное – несомненное эстетическое удовольствие и новый опыт.

– О каких изменениях в законодательстве стоит узнать перед поездкой за город?

– Один из важных новых законов, о котором могут не знать начинающие садоводы, – запрет на помывку автомобиля на своём дачном участке. Контролирующие органы будут осуществлять надзор, и нарушителей ждёт штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Загородный участок по закону теперь считается зоной отдыха со всеми вытекающими ограничениями. А вот с противопожарной безопасностью есть небольшое, но важное послабление. Если раньше шашлыки можно было жарить только в 20 метрах от дома, то теперь установлен разумный норматив в 5 метров. Считаю, что это правильно. На практике люди всё равно жарили ближе, так что мы избежим лишних штрафов для граждан.

– А если дачникам попадётся вредный сосед. Например, передвинет забор на вашем участке. Куда жаловаться?

– Всегда лучше пытаться договориться миром. Официальный путь будет непростым: нужно обратиться к председателю садоводства, он изучит документы, обратится к строительным регламентам. В конце концов нарушитель получит штраф. Но зачастую оказывается, что и на участке жалобщика есть нарушения – и тут же прилетают ответные санкции. Так что рекомендую осваивать методы дипломатии.

– Урожай вырастили, фрукты-овощи собрали, где их можно продать?

– Этот вопрос контролируют местные администрации. В муниципалитетах работают сельскохозяйственные отделы, которые курируют садоводов. К ним всегда можно обратиться напрямую или посетить веб-сайт. Немало полезной информации и на нашем сайте sadovod-78.ru. Например, сведения о ярмарке, которую мы хотим провести ближе к концу сезона.

Беседовал Алексей Астапчик

