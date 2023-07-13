Члены Общественной палаты Ленинградской области обсудили проблемы детской медицины в регионе

7 июля, в канун Дня семьи, любви и верности, на площадке Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета состоялся совместный круглый стол Университета и Общественной палаты Ленинградской области по оказанию медицинской помощи детям и предоставления им высокотехнологичной поддержки в лечении.

Открывая заседание, проректор по информационно-аналитическому обеспечению Педиатрического университета Валентин Сидорин, избранный членом нового, 6-го, созыва Общественной палаты Ленобласти, подчеркнул, что задача мероприятия - не только представить возможности Университета по оказанию медицинской помощи маленьким пациентам и подготовки медицинских специалистов, но и выработать меры для решения конкретных задач 47-го региона.

Об истории Педиатрического университета, направлениях его работы и возможностях по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи собравшимся рассказал ректор Университета, главный неонатолог Минздрава России Дмитрий Иванов. Педиатрический университет - уникальное многопрофильное учреждение здравоохранения, открывшееся еще в 1905 году. За почти 120 лет здесь вели научную, преподавательскую и лечебную деятельность величайшие врачи России. Сегодня это целый «городок», включающий в себя учебные корпуса и лечебные отделения различного профиля, оснащенные самым современным оборудованием. За год в различных отделениях Университета проходят лечение в стационаре около 40 тысяч детей, еще 100 тысяч лечатся амбулаторно, а количество проводимых в стенах учреждения хирургических операций достигает 18 тысяч. А 2 года назад в Университете открылось уникальное отделение онкогематологии. Что особенно важно, учреждение - федеральное и оказывает помощь детям из всех регионов России.

Д. Иванов выразил обеспокоенность тем, что до сих пор через средства массовой информации регулярно ведется сбор денег на дорогостоящее и высокотехнологичное лечение детей: «У нас в стране бесплатная медицинская, в том числе высокотехнологичная, помощь, мы обеспечены всем необходимым оборудованием и лекарствами и ни в чем не нуждаемся. Общественность должна доводить до граждан информацию о доступности бесплатного лечения, в том числе за рубежом».

Члены Общественной палаты подняли вопрос сотрудничества Университета с комитетом по здравоохранению и медицинскими учреждениями области. Специалисты пояснили: взаимодействие выстроено, университет активно работает с детской областной клинической больницей и Гатчинским перинатальным центром (ГПЦ). О работе последнего рассказала бывший сотрудник ГПЦ, член Палаты Юлия Ногина. Но, по мнению участников встречи, необходимо, чтобы о возможности направлять пациентов на лечение в Педиатрический университет знали не только главврачи, но и практикующие специалисты первичного звена. Члены Палаты Галина Синкевич, Наталья Меркулова и Валентин Сидорин предложили профильной комиссии нового созыва Палаты, когда она будет сформирована, подготовить памятку для врачей по маршрутизации сложных пациентов. «Важно, чтобы больной был направлен быстро и правильно, а не шел «по большому кругу», - отметила Г. Синкевич.

Участники круглого стола отдельно остановились на проблеме, которая волнует сегодня многих жителей Ленинградской области - на предложениях по открытию родильного отделения или родильного дома в Приозерске. Говоря о нецелесообразности открытия такого отделения, Д. Иванов сослался на статистику: около 10 процентов новорожденных требуют экстренной медицинской помощи, которая не может быть оказана в обычном родильном отделении. А учитывая количество рождений в таком отделении, обеспечить его узкими специалистами, в т.ч. оперирующими хирургами, не получится. Да и отсутствие у таких врачей постоянной практики приведет к их профессиональной деградации. Оптимальное решение - это заблаговременная госпитализация беременных в специализированные центры, такие как Гатчинский перинатальный центр.

Не менее важный вопрос для областной медицины - кадровый. Галина Синкевич предложила представителям Университета организовывать для студентов регулярные встречи с региональным Комздравом, чтобы рассказать им о программах по социальной поддержке молодых специалистов, а самому Университету - проводить профориентационную работу с учениками старших классов школ Ленинградской области. Сегодня Педиатрический университет курирует медицинский класс в Волховской гимназии, а на будущее общественники предложили выстроить аналогичные шефские связи с Центром образования в Кудрово, где обучается около 1400 детей, а также со школами в областной глубинке, где вопрос медицинских кадров стоит особенно остро.

Программа встречи общественников и руководства Педиатрического университета оказалась обширной и разноплановой, перед началом заседания для гостей провели экскурсию по университетскому музею, а после ознакомили с работой новейшего трехуровневого МРТ, не имеющего аналогов в стране.





Ольга Безбородова