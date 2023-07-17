Команда «Гатчина» выиграла турнир на фестивале Urban Games
В Казани 14-16 июля прошел IV Всероссийский фестиваль молодежной уличной культуры «Urban games». Одним из его видов стал баскетбол 3х3, в котором Ленинградскую область представляли сразу две команды девушек из Гатчины.
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Турнир проходил среди юношей и девушек 2005 года рождения и младше.
Представительницы Гатчинской школы № 2 добились отличного результата. Одна команда стала победителем турнира, выиграв шесть из семи игр. В ее составе выступали Светлана Юркевич, Анжелика Музика, Алина Казакова и Инга Кулакова. Вторая команда завоевала 5-е место, в ее состав вошли Анна Керн, Екатерина Козлова, Екатерина Васильева и Мария Снимщикова.
Поздравляем команды с успешным выступлением на Всероссийских соревнованиях
Фото участников турнира
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