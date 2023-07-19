Из Гатчины в Рамонь: по маршруту Ольденбургских

Туристический маршрут «По дороге Ольденбургских» - это новый культурно-просветительский проект, разработанный АО «РЖД» совместно с государственным музеем-заповедником «Гатчина» и историко-культурным центром «Дворцовый комплекс Ольденбургских» в Воронежской области.

По пути свадебного кортежа

В основе этого необычного проекта лежит известный исторический факт: свадебная поездка в имение «Рамонь» великой княгини Ольги Александровны и принца Петра Александровича Ольденбургского.

Великая княгиня Ольга Александровна - младшая дочь императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, сестра последнего российского императора Николая II. Её детство прошло в Гатчинском императорском дворце. 27 июля 1901 года великая княгиня Ольга обвенчалась в Дворцовой церкви Гатчины с принцем Петром Ольденбургским. Мать принца была внучкой императора Николая I и Евгения Богарне, пасынка императора Наполеона; его отец - правнук царя Павла I.

Сразу же после венчания в Гатчине молодожёны отправились на поезде в имение «Рамонь» Воронежской губернии, принадлежавшее родителям принца.

Ретропоезд, отправившийся из Гатчины спустя 122 года, повторил путь, которым ехали великая княгиня Ольга и принц Петр Ольденбургский.

Пассажирами первого рейса стали представители учреждений культуры и общественных организаций, руководители туристических компаний Воронежской области и Северо-Западного региона. Их ожидала насыщенная туристическая программа. Она началась 14 июля в бывшей императорской резиденции ГМЗ «Гатчина» и продолжилась на территории Дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони.

В Рамони туристы приняли участие в фестивале «Один день из жизни усадьбы», в Воронеже посетили исторические места, связанные с пребыванием в городе членов императорской семьи. В Петербург поезд прибыл вечером 16 июля.

Как отмечают создатели ретромаршрута, это не первый совместный проект между музеем-заповедником «Гатчина» и дворцом Ольденбургских в Рамони. Оба учреждения культуры в последние годы активно обменивались выставками, посвящёнными членам императорской семьи.

Голос «Лебедянки»

...Лёгкая классическая музыка на перроне, дамы и господа в старинных одеждах среди провожающих, пронзительные гудки паровоза — все, кто оказался на Балтийском вокзале в Гатчине в полдень 14 июля, погрузились в атмосферу начала ХХ века.

Любопытный факт: ретропоезд возглавил легендарный локомотив Л-5164, получивший в народе название «Лебедь» или «Лебедянка» — в честь конструктора Л.С. Лебедянского. Несмотря на историческую разницу в полвека (проект «Лебедянки» был разработан в 1944-1945 годах), этот паровоз привлёк особенный интерес провожающих и пассажиров. Загруженный углем, он издавал предупреждающие гудки, выпуская при этом клубы пара.

Как напомнили организаторы необычного тура, «Лебедянка» уже сама по себе представляет особую ценность. Это магистральный грузовой паровоз, один из лучших и самых массовых советских паровозов, до 1947 года работающий под литерой «П» («Победа»).

С 1945 по 1955 год было выпущено 4200 таких паровозов. Благодаря своей надёжности и простоте, «Лебедянка» оставалась в строю до середины 1980-х годов. В настоящее время на территории России и бывших союзных республик сохранилось несколько сотен паровозов серии «Л», причём 39 из них находятся в рабочем состоянии.

Паровоз, увозящий пассажиров из Гатчины — один из них. Он участвует в съёмках художественных фильмов и в подобных железнодорожных тематических ретропоездках, набирающих популярность в последние годы. «Лебедянка находится в отличной форме, ведь его постоянно поддерживает небольшая бригада энтузиастов из депо Петербург-сортировочный-Московский. Как рассказали организаторы поездки, паровоз довезёт поезд до Тосно, где его заменит современная машина.

Ещё одна жемчужина в Серебряном ожерелье

В открытии нового туристического маршрута приняли участие представители комитета по культуре и туризму Северо-Западного региона.

- Российские железные дороги уделяют большое внимание развитию внутреннего туризма, и речь идёт не только о природе или гастрономии, - говорит первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова. - Конечно же, это и культура, ведь Россия — высококультурная страна. К участию в этом маршруте мы решили привлечь самых важных наших критиков - профессионалов, представителей культурного сообщества и туризма, которые могут оценить, насколько этот маршрут интересен, и что необходимо будет откорректировать в нём. Для нас самый основной критерий — довольные, счастливые пассажиры.

Как рассказала Елена Ракова, это не первый такой туристический проект от РЖД. Узнать о других проектах (а их 40!) можно на сайте Российских железных дорог.

- Руководство Октябрьской железной дороги относится очень внимательно к развитию железнодорожного туризма, - говорит заместитель начальника Октябрьской железной дороги, начальник службы пассажирских перевозок Кондратий Яковлев. - На нашей железной дороге концентрируется множество культурных центров — около половины всех туристических маршрутов связано с ними. И город Гатчина — один из них.

- Комфорт для наших пассажиров — прежде всего! - подчеркнул он. - И в этой, и в других туристических поездках используются комфортабельные вагоны — и купейные, и СВ, и вагоны-рестораны, и плацкартные вагоны очень высокого уровня.

Генеральный директор СПБ ГБУ «Конгрессно-выставочное бюро» Сергей Азаренков напомнил, что Санкт-Петербург, Ленинградская область и весь Северо-Западный регион в целом связаны огромным замечательным проектом «Серебряное ожерелье России». Это позволяет каждому, кто приезжает в Петербург, открыть для себя всю Россию.

- Спасибо всем участникам этого проекта - без их энтузиазма, без желания сохранить историческую технику, которая могла быть уже списана к этому времени, у нас ничего бы не получилось, - отметил Сергей Азаренков.

Как говорят авторы проекта, пока расписания исторического поезда «Из Петербурга в Рамонь» не существует. Дальнейшая судьба нового туристического маршрута будет складываться в том числе по результатам этой поездки.

- Санкт-Петербург, Ленинградская и Воронежская области тесно связаны в культурном плане, - говорит заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Голубева. - Большая благодарность Российским железным дорогам в том числе и за то, что этот первый наш поезд уходит из столицы Ленинградской области — Гатчины, где всё начиналось. И я надеюсь, такое сотрудничество станет для всех нас хорошей и доброй традицией.

Юлия Лысанюк