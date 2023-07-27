Дорогу молодым

Дом для врача

Всеволожская межрайонная больница. Светлый кабинет. Тишина. Слышны только негромкая беседа врача с пациентом да щёлканье компьютерной клавиатуры – это доктор заносит информацию о посетителе в медицинскую электронную базу.

Приём в кабинете терапевта сегодня ведёт молодой врач, выпускница петербургского медвуза – Татьяна Подкорытова. Она работает в поликлиническом отделении уже пять лет и находится на хорошем счету у коллег и пациентов. Пытаюсь заговорить, но врач просит дождаться перерыва. Не спорю с медиком и покорно отправляюсь обратно в коридор.

В перерыве Татьяна Андреевна признаётся, что уже считает себя местной. Буквально на днях вместе с семьёй заселилась в новую квартиру.

– Накануне ездили в посёлок Щеглово, осматривали наше жильё. Нам с мужем и дочкой всё понравилось: просторная большая гостиная, две комнаты, есть где жить. А главное, у ребёнка будет своё личное пространство! – делится Татьяна.

Служебное жильё с правом дальнейшей приватизации – важный бонус, который предоставляет молодым специалистам Ленинградская область. Особенно в ситуации, когда конкурировать за кадры приходится с Санкт-Петербургом. Медики ценят такое отношение: работа у них напряжённая, так что пространство для отдыха с семьёй по-настоящему спасает от выгорания.

– Да, работы в поликлиническом секторе действительно много. Но все врачи это прекрасно понимают. Мы же знали, на кого идём учиться, – скромно отвечает Татьяна.

Бесценный опыт

В этом году в коллективе Всеволожской МКБ сразу несколько таких новосёлов. Жилищную программу здесь считают эффективным решением областного правительства.

– В нашем районе эта программа работает с 2023 года. Раньше сотрудники обычно арендовали квартиры, у них постоянно возникали разного рода бытовые сложности. Такие вещи отвлекают от работы, все мы это прекрасно понимаем, –поясняет Надежда Бондаренко, и.о. заместителя главного врача по амбулаторно-поликлинической работе больницы. – Теперь же каждый раз радуемся за ребят. Например, ещё один наш врач-терапевт недавно получил жильё в деревне Кальтино. Это совсем рядом со Всеволожском.

– Да, сменить жильё с арендного на постоянное – это большое событие. Живём планами об обустройстве. Очень благодарен правительству Ленинградской области. Нам придётся платить только коммунальные платежи. А через 10 лет сможем приватизировать квартиру, и она перейдёт в нашу собственность. Поэтому никуда уезжать и менять место работы не планируем, – говорит нам терапевт Артём Дёмин.

Конечно, Артём и его коллеги едут на службу в районы Ленинградской области не за квартирами и премиальными. Работа в больнице или поликлинике – это огромный опыт, без которого сложно построить карьеру успешного врача. Тем более что все они – искренне преданы профессии. Но всё-таки фактор комфорта и социальной защищённости ещё никто не отменял!

Мечта лечить

Медицинские работники в большинстве своём – люди обстоятельные. Планировать будущую карьеру они начинают ещё на студенческой скамье. На помощь многим из них в этот момент приходят именные стипендии от 5 до 10 тысяч рублей ежемесячно. Ленинградская область выделяет их талантливым студентам от медицинского и фармацевтического образования. Условия простые: нужно учиться на «хорошо» и «отлично», а после выпуска отработать не менее трёх лет в родном регионе. Есть у нас и своя система целевых направлений, которая упрощает процесс поступления ленинградцев в лучшие вузы Санкт-Петербурга.

– Поступить в медицинский – было моей мечтой. Но я немного не проходила по баллам в тот университет, в который хотела. К счастью, обратилась за помощью в отдел кадров поликлиники во Всеволожске. И мои документы приняли. Я смогла получить образование, о котором мечтала, а после вуза вернулась во Всеволожск, – делится с нами терапевт Марина Галушко.

Как результат – уже несколько лет Марина трудится терапевтом в межрайонной больнице. За первые три года она получила около 170 000 рублей подъёмных выплат от Ленобласти. Сегодня, помимо работы, девушка обучается на врача лучевой диагностики – редкая и крайне востребованная специальность.

– Продолжаю по вечерам работать в нашей поликлинике. Днем учусь, вечером здесь. Веду прием пациентов. Как-то успеваю со всем справляться, – удивляется сама себе Марина.

Привлечь и заинтересовать

Ежегодно в больницы и поликлиники 47-го региона устраиваются десятки молодых специалистов. Одних только квартир в новых домах для них комитет по здравоохранению приобретает до полусотни в год. Несмотря на это, медучреждения всё ещё сталкиваются с кадровым дефицитом: особенно остро стоит вопрос с так называемыми «узкими специалистами», будь то педиатры, ЛОРы, неврологи. Для решения этой проблемы комитет по здравоохранению вводит новые льготы и стимулирующие меры.

– С прошлого года ввели программу найма жилья, согласно которой медикам компенсируют затраты на аренду в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, предоставляется ипотека по льготной ставке, есть также возможность получить земельный участок, – рассказывает Александр Жарков, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области.

Учитывая конкуренцию с Санкт-Петербургом, больницы и поликлиники стремятся сделать рабочий процесс медиков более комфортным. Устаревшее оборудование меняют на новое, активно идёт цифровизация здравоохранения.

– Все мы слышали про искусственный интеллект. И мы в этом вопросе не останемся в стороне. Мы активно внедряем ИИ – например, в ближайшее время начнём его применять в работе лучевых диагностов, хотим ввести его и на уровне первичного звена, – продолжает глава комитета. – Он будет помогать обрабатывать данные при сборе анамнеза, чтобы врач одной кнопкой мог получить подсказки от цифрового разума.

Помимо выпускников медвузов Ленобласть привлекает и опытных врачей из других регионов. Для них также действует поддержка по 9 направлением: в дальнейшем она будет развиваться. Чтобы медики могли выполнять свою работу достойно: лечить людей себе на радость и нам на здоровье!

Алексей Астапчик

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