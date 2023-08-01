Гатчинский проект получил грант «Движения первых»

«Для нас очень значимой является победа в грантовом конкурсе Движения первых. Самый большой грант, почти 6 млн рублей, достался ГИЭФПТ на проект «Региональный форум достижений «Патриот 47», который пройдет в ноябре. Это будет первый форум в Ленобласти в таком формате», — прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленинградской области Марина Григорьева.

Всего по итогам заседания конкурсной комиссии были утверждены 759 победителей из 81 региона. Общая сумма финансирования проектных инициатив составила 2 млрд рублей. Все проекты направлены на воспитание, развитие и самореализацию, организацию досуга детей и молодежи в 2023 году.