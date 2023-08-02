Область зовет поклонников авто- и мотоспорта

Зрителей ждут выставка редких автомобилей – от гоночных болидов до эффектных спорткаров, лекции от ведущих специалистов в области автоспорта, гонки на трассе и выступления звездных исполнителей. На этих площадках свое высочайшее мастерство проявят десятки спортсменов из России. Впервые на площадке фестиваля пройдет международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент»: учащиеся ведущих технических ВУЗов страны презентуют болиды собственной постройки и обоснуют их экономическую и техническую эффективность, а затем испытают автомобили на гоночной трассе. Насыщенной будет и музыкальная программа: в субботу, 5 августа, свои хиты исполнят Леонид Агутин и Владимир Пресняков, а 6 августа – Мари Краймбрери.

4 августа в преддверии грандиозного праздника музыки и скорости состоится Детский день на автодроме «Игора Драйв». Для них будет организован тур по автодрому. На главной трассе они смогут увидеть тренировочные заезды участников 4-часовой гонки на выносливость и заглянуть в гаражи команд.