К Дню рождения Ленобласти ― витаминный подарок из Крыма

«Спасибо крымчанам, нашим друзьям, братьям за этот напитанный южным солнцем подарок! Мы продолжаем сотрудничество и в нем всегда находится место для взаимной поддержки, для таких замечательных, глубоко символичных акций», ― поблагодарил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

10 тонн яблок встретили в Тосненском ресурсном центре, отсюда их распределят по 27 социальным учреждениям – ресурсным и реабилитационным центрам региона.

Ленинградская область сотрудничает с Симферопольским районом Республики Крым с июня 2014 года. Регионы взаимодействуют в области организации детского отдыха и образования, сфер ЖКХ туризма.

Особо запомнилась крымчанам помощь Ленинградской области в преодолении энергоблокады зимой 2015 года. Тогда в Симферопольский район были доставлены дизель-генераторы, которые снабжали электричеством детские сады, поликлиники, жилые дома.