Сиверский «Петрополимер» - за эко-упаковку

Линейка продукции ООО «Петрополимер» включает пластиковые ведра и банки разных цветов с крышками и ручками, в каталоге – более 40 позиций, и предприятие может изготовить упаковку по эскизу заказчика.

Генеральный директор компании Алексей Ребницкий провел экскурсию по цехам предприятия, рассказал о принципах работы и планах. Компания располагает собственной лабораторией с современным испытательным и аналитическим оборудованием. Контроль качества проходит в несколько этапов, начиная от проверки качества сырья – и до отгрузки готовой продукции.

Материал для изготовления упаковки подбирается в зависимости от требований, предъявляемых к внешнему виду изделия, прочности и морозостойкости. Для продуктов, которые хранятся при низкой температуре, завод предлагает упаковку из морозостойкого полипропилена.

Годовой объем производства – 211 миллионов штук. На предприятии заняты 185 человек. Продукция компании «Петрополимер» поставляется по всей России: помимо Северо-Западного региона, поставки идут в Сибирь и на Дальний Восток, в Приволжье, на Урал и на Кавказ, а также в Центральный и Южный регионы и в Белоруссию.

В рамках Петербургского международного экономического форума в этом году состоялось публичное подписание соглашения между правительством Ленинградской области и ООО «Петрополимер» об установлении долгосрочного сотрудничества. Проект под названием «Развитие производства по выпуску полимерной упаковки» будет реализовываться в Гатчинском районе.

При подписании соглашения губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил пожелание – развивать направление экологичной, биоразлагаемой упаковки. По словам инвестора, предприятие имеет однозначное намерение развиваться в сторону производства эко-упаковки.

Цель проекта – создание конкурентоспособного рынка продукции, расширение существующего производства, увеличение мощностей и площадей для размещения готовой продукции. Проект предусматривает строительство производства пластиковой упаковки методом термоформования. Реализация запланирована на земельном участке площадью 2,57 га в Сиверском, в промзоне. Объем инвестиций составит 300 млн рублей. При реализации проекта запланировано создание 50 рабочих мест.