Офтальмологическую помощь многодетным семьям Ленинградской области из средств регионального материнского капитала хотят добавить в Социальный кодекс
13 сентября на заседании постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям под председательством Татьяны Бездетко депутаты одобрили принятие в первом чтении поправок в Социальный кодекс, предложенных муниципальным Советом депутатов Сосновоборского городского округа. Они касаются возможности расходования средств регионального материнского капитала (РМК) на медицинские нужды, включая офтальмологию.
Напомним, размер регионального материнского капитала, который может быть использован при рождении третьего или последующих детей в семье, в Ленинградской области сейчас составляет чуть менее 127 тысяч рублей.
Законопроект предлагает дополнить действующую редакцию Социального кодекса, а именно установить, что средства регионального материнского капитала могут быть использованы многодетными семьями для оплаты в том числе офтальмологических услуг детям. Законопроект получил положительное заключение Губернатора Ленинградской области.
Депутаты поддержали данную инициативу, отметив, что забота о зрении, начиная с детского возраста – один из жизненно важных аспектов сохранения здоровья. При этом Татьяна Бездетко отметила, что перечень нужд, на которые могут быть направлены многодетной семьей в Ленинградской области средства регионального материнского капитала постоянно расширяется, сейчас он уже составляет 12 направлений, хотя первоначально речь шла лишь об улучшении жилищных условий.
Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области