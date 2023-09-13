Офтальмологическую помощь многодетным семьям Ленинградской области из средств регионального материнского капитала хотят добавить в Социальный кодекс

Напомним, размер регионального материнского капитала, который может быть использован при рождении третьего или последующих детей в семье, в Ленинградской области сейчас составляет чуть менее 127 тысяч рублей.

Законопроект предлагает дополнить действующую редакцию Социального кодекса, а именно установить, что средства регионального материнского капитала могут быть использованы многодетными семьями для оплаты в том числе офтальмологических услуг детям. Законопроект получил положительное заключение Губернатора Ленинградской области.

Депутаты поддержали данную инициативу, отметив, что забота о зрении, начиная с детского возраста – один из жизненно важных аспектов сохранения здоровья. При этом Татьяна Бездетко отметила, что перечень нужд, на которые могут быть направлены многодетной семьей в Ленинградской области средства регионального материнского капитала постоянно расширяется, сейчас он уже составляет 12 направлений, хотя первоначально речь шла лишь об улучшении жилищных условий.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области