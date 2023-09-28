Навыки финансовой грамотности – со школьной скамьи

Финансовая грамотность — важный навык для каждого члена нашего общества. Чем раньше человек научится планировать свои доходы и расходы, управлять личным бюджетом, приумножать и сохранять свои сбережения, тем быстрее он начнет полноценно ориентироваться в современном мире и принимать правильные финансовые решения. Получать такие знания юным гражданам России помогают онлайн-уроки финансовой грамотности, которые ежегодно проводит Банк России.

Онлайн-уроки

«Онлайн-уроки финансовой грамотности» - масштабный проект Банка России, который дает возможность получить доступ к финансовым знаниям всем старшеклассникам в любой точке России. Сессии по финансовой грамотности – это возможность живого общения с профессионалами финансового рынка.

Напомним, предыдущая сессия онлайн-уроков по финансовой грамотности проходила весной 2023 года. В Ленинградской области участие в ней приняли более половины школ региона - зарегистрировано почти 30 тысяч просмотров.

Осенняя сессия «Онлайн-уроки финансовой грамотности»-2023 стартовала 19 сентября. Принять участие в онлайн-уроках могут все школы Российской Федерации, а также образовательные учреждения за её пределами, ведущие обучение на русском языке. Главное — иметь доступ к сети Интернет, компьютер, устройства для трансляции изображения на экран (проектор, интерактивная доска и т.п.) и вывода звука.

Что и как будем изучать?

Уроки предназначены для учеников 8–11 классов и студентов колледжей. Некоторые темы могут заинтересовать и учащихся 6–7 классов. Заниматься можно самостоятельно, вместе с классом или группой. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте: https://dni-fg.ru.

Кстати, в этом году проект сайта стал более современным и удобным. На сайте создан каталог, где можно подобрать занятие по модулю, классу и уровню сложности, открыта страница с ответами на часто задаваемые вопросы. Для взаимодействия с участниками подключен чат-бот. Здесь же размещены актуальное расписание онлайн-уроков, спецификации по каждой теме, информация об экспертах, инструкции для подключения и иные материалы.

Трансляцию онлайн-уроков также можно смотреть в социальной сети «ВКонтакте», на странице Банка России, где есть возможность тут же задавать вопросы лектору.

Всего в расписании осенней сессии 24 актуальные темы. Среди них 21 урок по финансовой грамотности и 3 урока из цикла «Моя профессия», который знакомит с профессиями финансиста, бизнес-аналитика и педагога.

Уроки по финансовой грамотности посвящены грамотному распоряжению личными финансами, выбору и рациональному использованию финансовых инструментов, страхованию, налогам и будущей пенсии. Юные слушатели познакомятся с историей денег, с основами денежного обращения, разберутся, как работают кредиты, вклады и страховки, узнают, что такое инфляция, как распознать кибермошенников и защитить свои права потребителя финансовых услуг. Впервые пройдут уроки на тему «Облигации. Что это такое и как на них заработать?»

Не только теория, но и практика

Лекции читают представители Банка России, сотрудники крупных банков, преподаватели вузов и эксперты рынка. Уроки по каждой теме проходят в формате «один лектор – много участников». Этой осенью у педагогов школ появилось больше возможностей для таких занятий: сетка вещания существенно расширилась, количество эфиров выросло на 40%. Это позволяет гибко встраивать онлайн-уроки в сетку школьного расписания, увеличивая охват целевой аудитории.

Слушателей онлайн-уроков ждёт не только теория, но и практика: подростки научатся планировать бюджет и распознавать уловки мошенников. Специалисты проекта подготовили новые яркие презентации, которые помогут сделать онлайн-уроки более интересными и понятными. Лекторы проводят интерактивные опросы. У слушателей есть возможность задавать вопросы в чате по теме урока, на которые лектор отвечает в прямом эфире.

Закрепить материал, изученный на онлайн-уроках, поможет проект Банка России «Игры по финансовой грамотности (https://doligra.ru). Педагоги могут скачать готовые комплекты игр на сайте этого проекта. После этого материалы остается только распечатать и начать играть. Игры помогут разнообразить учебный процесс или организовать досуг детей в увлекательной и полезной форме.

Первый урок: загадка цифрового рубля

Первый онлайн-урок «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля» прошел 19 сентября. Его провела первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова. Если с наличными деньгами знаком любой школьник, то на вопрос, что что такое цифровой рубль, не могут ответить даже многие взрослые.

Как напомнила Ольга Скоробогатова, еще в недалеком прошлом практически все покупки и услуги в магазинах, аптеках и любых других местах оплачивались наличными деньгами. В те времена даже невозможно было себе представить, что могут быть еще какие-либо средства оплаты товаров или услуг. Дети складывали полученные от родителей деньги в копилки, а взрослые могли хранить свои накопления в каких-либо потайных местах.

- Сейчас мы живем уже в совершенно другом мире, - говорит лектор. - С развитием интернета и нашей финансовой системы, где Центральный банк принимает самое активное участие, мы пришли к тому, что платежи стали все больше осуществляться через банки. Человек открывает счет в банке. Он может привязать к этому счету любой платежный инструмент, например, банковскую карту, или совершать платежи по телефону.

Ольга Скоробогатова рассказала о самых разных вариантах проведения безналичных платежей. Это, например, карта «Мир», представляющая российскую платежную систему с 2014 года. Уже неотъемлемой частью нашей жизни стал мобильный телефон. Благодаря ему активно развивается система быстрых платежей (СПБ), которая позволяет совершать платежи вообще без карты, переводя деньги по номеру телефона. С помощью установленной в телефоне камеры можно совершать покупки по QR-кодам. В некоторых магазинах установлены терминалы для платежей NFC («в одно касание»): достаточно просто приложить к ним телефон. В России, как и во всем мире, развивается и совершенно новый способ оплаты — по лицу: специальная камера «считывает» ваше лицо, после чего производится оплата.

Ольга Скоробогатова отметила, что Россия занимает одно из лидирующих мест во всем мире с точки зрения развития системы платежей. У нас постоянно разрабатываются и внедряются новые современные способы оплаты, которые берут на заметку и другие страны. Количество способов оплаты в современном мире велико, и каждый сам может выбрать наиболее подходящий ему инструмент.

Через полтора года к уже имеющемуся набору платежных инструментов добавится ещё один — так называемый «цифровой рубль». Что же это такое, и как мы будем с ним жить?

Как напомнила Ольга Скоробогатова, в настоящее время все платежи осуществляются через счета, которые открыты в коммерческих банках. То есть, любой платежный инструмент, будь то карта «Мир» или система быстрых платежей, связан с тем счетом, который мы выбираем и открываем в банке, и с которого списываются наши денежные средства. Но поскольку банки зарабатывают на разных видах операций, в том числе за счет высоких комиссий для граждан, это, конечно, мало кого устраивает, кроме самих банков. И поэтому Центробанк решил добавить к уже существующим видам платежей новый — тот самый «цифровой рубль».

- Цифровой рубль — это третья форма рубля, после наличного и безналичного, - говорит Ольга Скоробогатова. - Цифровой рубль будет храниться на единой платформе Центробанка России. Иными словами, каждый из нас сможет открыть «кошелек» на платформе Банка России, перевести туда деньги со своего счета в банке и делать платежи уже без каких-либо комиссий. По сути, создан цифровой аналог тех наличных в кошельке, которые были 20-30 лет назад... Самое главное, что цифровые рубли и цифровые кошельки на платформе Банка России будут открываться гражданам и представителям бизнеса только в случае, если они сами этого захотят.

По словам лектора, в настоящее время Центробанк России уже проводит тестирование операций в цифровом рубле вместе с 13-ю банками. Речь пока идет о стандартных, базовых операциях: это открытие кошелька, переводы между кошельками, оплата в магазинах. Запустить цифровой рубль в нашу повседневную жизнь планируется уже с начала 2025 года.

- Уже через полтора года мы с вами будем обладать полным перечнем инструментов, которые есть и будут в самых современных странах, - отметила Ольга Сокробогатова. - Речь идет, по крайней мере, о семи видах основных платежных инструментов, включая цифровой рубль. При этом сохранится возможность использовать и наличные деньги — тем, для кого это будет удобно.

После своего выступления, Ольга Скоробогатова ответила на вопросы слушателей. Отметим, что уже этот первый видеоурок по финансовой грамотности получил множество положительных отзывов у слушателей со всей России. Полностью видео-урок для школьников: «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля» можно посмотреть на странице Банка России ВКонтакте.

Как видим, онлайн-уроки по финансовой грамотности — проект не только полезный, но и познавательный. Ещё не поздно присоединиться нему: осенняя сессия для школьников продлится до 15 декабря 2023 года.

Другие проекты Банка России

С 21 сентября по 15 декабря пройдут «Онлайн-занятия по финансовой грамотности для старшего поколения (pensionfg.ru)». Слушатели узнают на занятиях, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, выбирать финансовые инструменты, использовать современные онлайн-технологии и защищаться от мошенников.

Расписание онлайн занятий, спецификации по каждой теме, инструкции для подключения участников, иная информация размещены на сайте: https://pensionfg.ru.

Этой осенью Банк России возобновляет проект «Грамотный инвестор» для студентов и взрослого населения (с 27 сентября по 15 декабря). Вебинары в рамках проекта проводятся по трем темам. Слушатели изучат основы и принципы инвестирования, научатся выбирать финансовые инструменты и формировать портфель с учетом своих финансовых целей и склонности к риску. Вебинары «Грамотный инвестор» мотивируют к осознанному выбору инвестирования как способа приумножения капитала и помогают оценивать потенциальные риски.

Расписание вебинаров, спецификации, инструкции для подключения участников, иная информация размещены на сайте https://dni-fg.ru/investor.

Начиная с осенней сессии 2023 года, онлайн-мероприятия по всем проектам, реализуемым ЦК «Онлайн-просвещение», будут проводиться на платформе видеоконференций – Webinar Meetings (webinar.ru, Вебинар.ру).

Юлия Лысанюк

Фото freepick.com