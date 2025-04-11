Международная встреча - на Гатчинской мельнице

Мероприятие проходит в павильоне «Музея Штакеншнейдера» и приурочено к началу реставрационных работ на Гатчинской мельнице – памятнике культурного наследия регионального значения.

Организаторы - музейно-выставочный комплекс «Гатчинская мельница» и Русская молинологическая ассоциация. Председатель оргкомитета конференции - учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин

На конференцию приглашены ведущие научные специалисты и практики по строительству, реставрации ветряных и водяных мельниц России и Республики Беларусь, руководители и специалисты исторических и краеведческих музеев.

Торжественное открытие сопровождалось театрализованным представлением у мельницы на берегу реки Ижора.

В рамках мероприятия состоялся концерт классической музыки на тему воды и сказочных существ, связанных с нею, и открытие выставки Гатчинского товарищества художников «Водяной Гатчинской Мельницы: от поверий к воплощению».

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