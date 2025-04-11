Международная встреча - на Гатчинской мельнице
Сегодня впервые в истории Гатчинского округа и Ленинградской области в поселке Мыза-Ивановка стартовала двухдневная международная научно-практическая молинологическая конференция «Мельницы: сохранение традиций и объекты культурного наследия».
Мероприятие проходит в павильоне «Музея Штакеншнейдера» и приурочено к началу реставрационных работ на Гатчинской мельнице – памятнике культурного наследия регионального значения.
Организаторы - музейно-выставочный комплекс «Гатчинская мельница» и Русская молинологическая ассоциация. Председатель оргкомитета конференции - учредитель АНО «Гатчинская мельница» Владимир Епешин
На конференцию приглашены ведущие научные специалисты и практики по строительству, реставрации ветряных и водяных мельниц России и Республики Беларусь, руководители и специалисты исторических и краеведческих музеев.
Торжественное открытие сопровождалось театрализованным представлением у мельницы на берегу реки Ижора.
В рамках мероприятия состоялся концерт классической музыки на тему воды и сказочных существ, связанных с нею, и открытие выставки Гатчинского товарищества художников «Водяной Гатчинской Мельницы: от поверий к воплощению».
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