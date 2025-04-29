Летний сезон -2025 в Гатчинском парке открыт!

Как и в прошлом году, абонемент на весь парковый сезон могут оформить жители, прописанные в городе Гатчине и микрорайоне «Речной» (Центральная улица, Кооперативная улица, Речной переулок, Речной проезд). А также жители, владеющие недвижимостью в Гатчине или в микрорайоне Речной, что подтверждается документами при получении абонемента.

В 2025 году стоимость абонемента местного жителя при оформлении через киоск администратора составляет 300 рублей, при оплате на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» (gatchinapalace.ru) - 200 рублей. Сайт работает круглосуточно. Абонемент действует с 29 апреля по 31 октября. Количество проходов в день или за весь сезон не ограничено. Временной лимит для повторного использования абонемента - 30 минут.

Оформить абонемент на официальном сайте музея-заповедника «Гатчина» не только дешевле, но и удобнее. Делается это в два этапа. До 28 июня нужно на сайте ГМЗ «Гатчина» заполнить форму заказа, указав свою фамилию, имя и отчество, и здесь же произвести оплату. При желании можно таким способом оформить абонемент для своих родных или соседей. Второй этап – получение абонемента в кассе музея. Для этого необходимо назвать кассиру номер заказа, предъявить оригинал паспорта с действующей регистрацией на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации) или документы, подтверждающие право собственности на жилое помещение на данной территории; для детей до 14 лет – свидетельство о рождении и паспорт одного из родителей с наличием действующей регистрации на территории Гатчины (либо справки о временной регистрации).

Онлайн-оформление занимает несколько минут. Сделать это можно с любого гаджета и в любом месте, где есть сеть, в том числе рядом с кассой. Кассир сразу увидит, что оплата прошла, и можно забрать абонемент.

Получить абонементы по ранее оформленным заказам можно:

- в кассе Гатчинского дворца (Арсенальное каре) с четверга по воскресенье с 15.30 до 17.30;

- в кассе Приоратского дворца со среды по воскресенье с 11.00 до 17.00 (кроме 12 июня);

- в кассе на входе в Дворцовый парк со стороны проспекта 25 Октября («Типография») со вторника по субботу по 28 июня с 11.00 до 19.00.

Обращаем внимание, что абонементы, оформленные ранее, в сезоне 2025 года не действуют.

Жители Гатчины, не оформившие абонемент, посещают парк на общих основаниях. Стоимость билета составляет 200 рублей, для льготных категорий – 100 рублей.

Обратите внимание, что абонемент для местных жителей также не дает права бесплатного посещения Павильона Венеры и Березового домика и не действует во время проведения платных мероприятий в парке, таких как этно-фестиваль «Березовый домик», «Джазовые выходные», «Ночь света».

Дети в возрасте до трех лет имеют право бесплатного посещения Дворцового парка без оформления входного билета. Но для детей в возрасте от 4 до 7 лет необходимо оформление бесплатного входного билета.

Абонемент дают право на посещение парка только при предъявлении документов (копий документов, в том числе на цифровом носителе), удостоверяющих личность посетителей: паспорта РФ, водительского удостоверения, военного билета, студенческого билета / билета учащегося, свидетельства о рождении или иных документов, позволяющих идентифицировать личность.

Вход в парк будет платным с 29 апреля по 31 октября. В частности, с 29 апреля по 31 августа - ежедневно с 9.00 до 20:00, с l сентября по 31 октября - с 10.00 до 18.00. С 1 ноября 2025 года парк вновь станет бесплатным для посещения.

Напомним, что режим работы парка: ежедневно с 6.00 до 22.00, с 1 июня по 31 июля – с 6.00 до 23.00.