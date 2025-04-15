7 семей получили жилищные сертификаты

С добрыми напутствиями и пожеланиями жилищные сертификаты лично вручали заместитель главы администрации Гатчинского округа Александр Супренок и начальник отдела жилищной политики Александр Кандыба. Счастливчиками стали очередники – многодетные семьи и бюджетники.

В многодетной семье Коробочкиных из деревни Мины пока три дочери, но скоро будет пополнение. Екатерина Юрьевна с супругом воспитывает в своих детях самостоятельность, доброту, трудолюбие и уважение к старшим. Свое свободное время семья Коробочкиных старается проводить на природе. На церемонии вручения сертификатов Екатерина Юрьевна была со старшей дочерью Александрой.

- Конечно, ждать и собирать справки хлопотно, но оно того стоит, – считает Екатерина Коробочкина. - Сначала мы стояли в очереди «на приобретение жилья», потом взяли ипотеку, и нас перекинули в другую очередь. Признаюсь, мы не ожидали получить сертификат уже в этом году. Сертификат позволит нам полностью погасить ипотеку на двухкомнатную квартиру, а когда родится еще один малыш, четвертый, будем опять подавать документы на улучшение жилищных условий. Верю, что у нас всё получится!

Обладателем жилищного сертификата стала многодетная семья Архангельских. Мама, Вера Сергеевна, работает в Гатчинской школе №7 воспитателем, а присутствовавший на этом важном событии сын Михаил увлекается спортом, посещает школу борьбы.

- Сейчас мы снимаем двухкомнатную квартиру. Конечно, хочется вкладывать деньги в развитие детей, а не в съемное жилье. Нацелились на квартиру в Гатчине, и хорошо бы – четырехкомнатную. Чтобы у каждого ребенка была своя личная территория, – поделилась планами Вера Архангельская.

От многодетной семьи Сыромятниковых на вручение сертификата был делегирован глава семьи – Станислав Олегович. Он работает в сфере транспортной логистики. В семье воспитывается четверо детей. Несмотря на насыщенный трудовой график, всё свободное время папа ста-рается уделять детям. И по его мнению, воспитание детей должно основываться на личном примере родителей.

Еще один глава семейства – Сергей Анатольевич Калягин – также принимал поздравления, адресованные всей его дружной семье. Сергей Анатольевич работает педагогом-психологом в Центре медико-социального сопровождения в Гатчине. Убежден в том, что взаимопонимание, умение слышать и уважать друг друга – это ключ к счастливой жизни.

Следующим обладателем жилищного сертификата стала многодетная семья Михайловых. Татьяна Владимировна не только мама троих детей, но и предприниматель.

- В жизни каждого человека должна быть не только работа и друзья, но и крепкая, дружная семья. А продолжение каждой семьи, конечно, дети, – уверена Татьяна Михайлова.

Многодетную семью Алексеевых на церемонии вручения сертификатов представляли Дарья Николаевна и старший сын Егор, который радует родителей успехами в постижении секретов восточных единоборств. По мнению Дарьи Николаевны, семья – это источник вдохновения и счастья, но вместе с тем и сложная работа. А когда появляется свободное время, многодетная мама занимается изучением английского языка.

Теплые поздравления с получением жилищного сертификата принимала преподаватель Гатчинского государственного университета Диана Святославовна Шаляпина.

Реализация жилищных программ в Гатчинском округе продолжается. А вместе с тем растет количество очередников, получивших государственную поддержку: в 2023 году жилищные условия улучшила 21 семья, в 2024 – 42 семьи. За первый квартал 2025 года сертификаты получили уже 44 семьи, в их числе 14 многодетных, один молодой педагог, один медработник первичного звена и еще 10 работников бюджетной сферы. На реализацию программы в первом квартале было направлено более 132 млн рублей.

Татьяна Можаева