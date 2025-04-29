Ленобласть укрепляет экономические связи с Узбекистаном

«В рамках нашей бизнес-делегации приехало порядка 10 компаний, которые представляют самые разные отрасли промышленности, много производителей строительных материалов, электротехнического оборудования. Мы рассчитываем на то, что многим удастся заключить соглашения, которые станут первыми ласточками долгосрочного партнёрства», - рассказал по итогам первого дня заместитель председателя правительства – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Участники делегации также приняли участие в работе V Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия», организованной Минпромторгом России и Правительством Республики Узбекистан.

На стенде Ленинградской области прошли переговоры с представителем министерства сельского хозяйства РФ в Республике Узбекистан Алексеем Ульяновым, с заместителем Торгового представительства Российской Федерации в Республике Узбекистан Игорем Камыниным, а также прошли встречи с руководством Самаркандской и Ферганской областей.

В ходе встречи Хокимом Ферганской области вице-губернатор Анна Данилюк отметила заинтересованность 47-го региона в активизации межрегионального диалога с Республикой Узбекистан и динамичном развитии взаимовыгодного партнерства по многим направлениям.

«За последние годы значительно расширилось сотрудничество в экономической и социально-гуманитарной областях, намечены перспективные проекты в сфере агропромышленного комплекса и туризма. Актуальными направлениями для развития сотрудничества являются образование, культура, спорт, патриотическое воспитание молодежи. Конечно же есть определенные барьеры, но обе стороны нацелены на их скорейшее решение и, безусловно, будут сделаны необходимые шаги для усиления инвестиционного сотрудничества наших регионов», — сказала вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

Стороны подтвердили заинтересованность в подписании соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах в рамках запланированного на осень визита Губернатора Ленинградской области в Узбекистан.

Глава делегации Ленобласти Дмитрий Ялов посетил мемориальный комплекс, включающий в себя Парк Победы и Музей Славы.