Пирамида МММ? Новая схема обмана в социальных сетях

Несмотря на то, что Instagram признан экстремистским и запрещен на территории РФ, однако возможность посещать соцсеть возможна с помощью программ VPN. Именно в этой социальной сети эксперты Роскачества обнаружили недавно новую схему обмана (очень похожую на МММ).

Схема по раздаче денег

Мошенники активно применяют новую схему мошенничества с банковскими переводами. В социальных сетях они размещают публикации в ленте новостей и в коротких видео (сторис) о «халявных» деньгах. Некто с подставного аккаунта предлагает жертве сделать перевод, а он в ответ приумножит его. Так, 2000 рублей могут превратиться якобы в 4000!

Далее в своем профиле он размещает слова благодарности от пользователей, которые ему доверились и таким образом заработали. Более того организаторы просят обязательно подписаться на страницу, поставить лайки и писать комментарии под всеми публикациями. Все это нужно, чтобы быстрее раскрутить страницу и привлечь новых пользователей, потенциальных жертв.

Вначале мошенники на самом деле высылают деньги. Их цель — привлечь крупного инвестора или добиться массовых переводов, чтобы пропасть в один момент. По этой причине выплаты у всех маленькие. Вложил 1000, получил 2000. Фотографий историй более крупных заработков нет.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества:

«Сценарий развода банально прост — между строк читается та же самая «МММ», финансовая пирамида, ловко организованная Сергеем Мавроди в 90-х. Люди присылают деньги, которые организаторы якобы приумножат через инвестиции. Часть скринов с переводами, конечно же, фейк и призваны привлечь совсем наивных граждан. Не бывает такого, чтобы сумма, переведенная вчера, на следующий день вернулась удвоенным вложением. Зачастую мошенникам даже не нужно иметь стартового капитала. Каждая новая жертва, оплачивает “прибыль” прошлой жертвы и т.д.»

В переписке при попытке получить объяснение, как же работает чудо-схема, специалисты получили туманные ответы со словами «трейдер», «инвестиции», «крипта», «я сама не знаю». Уж не говоря об орфографических ошибках.

Если у вас есть профиль в социальных сетях и банковская карта — будьте бдительны. Помните, что если какое-то предложение кажется вам слишком заманчивым, чтобы быть правдой, то, скорее всего, вам не кажется.