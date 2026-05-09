«Вихри войны» - в День Победы

Сегодня утром в церемонии приняли участие вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по сохранению объектов культурного наследия Владимир Цой, глава администрация Гатчинского округа Людмила Нещадим, депутаты областного Заксобрания, волонтеры, ветераны, представители общественных организаций.

Сотни людей сегодня приехали к мемориалу, чтобы почтить память погибших мирных граждан, ставших жертвами нацистского режима.

Впервые в День Победы на мемориале проходит патриотическая акция «Вихри войны»: весь день здесь показывают фотографии участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и мирных жертв нацистского режима.

Отклик на акцию оказался поистине трогательным: со всех уголков Ленинградской области было направлено свыше двухсот фотографий. Люди не просто присылали портреты — они делились пронзительными историями своих предков, оживляя память о них. К акции присоединились школы, детские сады и музеи, объединив усилия в благородном деле сохранения исторической памяти.

Среди портретов, которые предстали перед зрителями, — фотографии, бережно собранные сотрудниками Центра водской культуры. Специалисты центра кропотливо изучали трагическую судьбу деревни Лужицы и её жителей.

В галерее образов также займут своё место портреты людей из деревни Большое Заречье, безжалостно сожжённой нацистами дотла, снимки узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, а также портреты офицеров и рядовых солдат, с отвагой сражавшихся за родную землю.

