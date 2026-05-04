Как пройдёт День Победы в Гатчине в 2026 году

В День Победы, 9 мая, в Гатчине пройдет шествие «Бессмертного полка». Начало в 12.00.

Традиционное шествие пройдет по проспекту 25 Октября - от Кирхи до площади Победы (пересечение улицы Красной и Революционного переулка). Старт движения колонны - в 12:00. 

Утром 9 мая в Гатчине состоятся:

9.00 — церемония возложения цветов к стеле «Гатчина - город воинской славы» (пр. 25 Октября, д.1, Дом культуры);

10.00 — торжественное возложение цветов на воинском мемориале на ул. Солодухина. 

В 13.00 на пересечении улицы Красной и Революционного переулка стартует большая концертная программа. 

В 14.00 у Гатчинского дома культуры пройдёт уличная акция, а с 15:00 начнётся серия концертов и выставок: 

- праздничный концерт «Тот цветущий и поющий яркий май...» в концертном зале ДК; 

- концерт эстрадно-духового оркестра на ул. Соборной; 

- праздничная программа городских библиотек «Героев помним имена» у спорткомплекса «Волна» на ул. К. Подрядчикова; 

- выставка под открытым небом у библиотеки им. А.С. Пушкина (площадь Богданова); 

- развлекательная программа, посвящённая Дню Победы, на «Юности»; 

- уличная выставка «Гатчина в годы Великой Отечественной войны» в Поэтическом сквере; 

- концерт оркестра в сквере Николая Терентьева. 

В 16.00 в Центре творчества юных начнется творческий вечер Клуба любителей творческих встреч арткафе «Компромисс» под названием «Когда орудия замолкли». 

 Также 9 мая с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 17.00 на стадионе «Спартак» пройдет 63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

 

Фото Ольги Фирсовой

  