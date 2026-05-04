Как пройдёт День Победы в Гатчине в 2026 году
В День Победы, 9 мая, в Гатчине пройдет шествие «Бессмертного полка». Начало в 12.00.
Традиционное шествие пройдет по проспекту 25 Октября - от Кирхи до площади Победы (пересечение улицы Красной и Революционного переулка). Старт движения колонны - в 12:00.
Утром 9 мая в Гатчине состоятся:
9.00 — церемония возложения цветов к стеле «Гатчина - город воинской славы» (пр. 25 Октября, д.1, Дом культуры);
10.00 — торжественное возложение цветов на воинском мемориале на ул. Солодухина.
В 13.00 на пересечении улицы Красной и Революционного переулка стартует большая концертная программа.
В 14.00 у Гатчинского дома культуры пройдёт уличная акция, а с 15:00 начнётся серия концертов и выставок:
- праздничный концерт «Тот цветущий и поющий яркий май...» в концертном зале ДК;
- концерт эстрадно-духового оркестра на ул. Соборной;
- праздничная программа городских библиотек «Героев помним имена» у спорткомплекса «Волна» на ул. К. Подрядчикова;
- выставка под открытым небом у библиотеки им. А.С. Пушкина (площадь Богданова);
- развлекательная программа, посвящённая Дню Победы, на «Юности»;
- уличная выставка «Гатчина в годы Великой Отечественной войны» в Поэтическом сквере;
- концерт оркестра в сквере Николая Терентьева.
В 16.00 в Центре творчества юных начнется творческий вечер Клуба любителей творческих встреч арткафе «Компромисс» под названием «Когда орудия замолкли».
Также 9 мая с 9.30 до 11.30 и с 14.00 до 17.00 на стадионе «Спартак» пройдет 63-я легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Фото Ольги Фирсовой