В Ленобласти из-за погоды – аварийные отключения электроэнергии

Сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, шквалистый ветер привели к массовым аварийным отключениям электроэнергии. Основной удар стихии пришелся на СНТ и ДНП Гатчинского округа, Кингисеппского и Ломоносовского районов Ленинградской области.

Для обеспечения устойчивой и безопасной работы введены дополнительные дежурства оперативно-ремонтного персонала, оснащенного спецтехникой. В распоряжении у муниципальных образований и сетевых организаций также имеются резервные источники электроснабжения, которые могут быть применены для электроснабжения социально значимых объектов и объектов жизнеобеспечения.

На данный момент более 100 бригад ПАО «Россети Ленэнерго» восстанавливают линии электропередач, пострадавших из-за непогоды. В работах задействованы 281 специалист и 121 единица техники. Энергетики убирают упавшие на воздушные линии электропередачи деревья и ветки, ремонтируют оборудование.

Работы будут вестись в круглосуточном режиме до полного восстановления электроснабжения. Восстановить подачу электроэнергии планируется до 04:00 27 апреля, но ввиду большого количества технологических нарушений срок включения может быть сдвинут на более поздний.

Восстановление электроснабжения находится на контроле руководства комитета по ТЭК Ленинградской области.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону компании 8-800-220-0-220 или в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований.

По информации пресс-службы губернатора и правительства Ленинградской области