Хайвей для садоводов

…Соглашение о совместном проведении ремонтов «дачных» дорог между Санкт-Петербургом и Ленинградской областью было подписано в конце прошлого года. Документ готовили региональный дорожный комитет и городское Управление по развитию садоводства и огородничества. По данному соглашению в первую очередь обновляются те дороги, которые ведут к садоводствам с большим количеством зарегистрированных земельных участков. Региональные трассы ремонтируются «Ленавтодором», а муниципальные – через механизм получения субсидий из областного дорожного фонда.

В рамках этой программы уже закончено два крупных дорожных ремонта и продолжаются еще четыре. В Гатчинском районе обновлена трасса Чаща – Кремено: многострадальная дорога, на которую было много нареканий, отремонтирована полностью – все шесть километров. Здесь заменен асфальт, укреплены обочины и поставлены новые знаки. В общей сложности более 30 садоводств получили удобный и безопасный подъезд, притом, что многие дачники живут в этих СНТ круглый год.

Сейчас дорожники работают на участке трассы Ящера – Кузнецово в Лужском районе, на трех муниципальных шоссе: в Выборгском, Всеволожском и Кировском районе, а также на въезде в массив «Красницы» под Гатчиной.