К нам вернулся классический психоз?

- Евгений Николаевич, что нового в сфере психического нездоровья?

- Ну, во-первых, произошла реорганизация, и наш диспансер больше не относится к Дружносельской психиатрической больнице. Юридически мы стали одной большой структурой – Ленинградский областной психоневрологический диспансер. Туда относятся все подразделения в регионе. В Гатчинское диспансерное отделение теперь входят гатчинские, волосовские и ломоносовские кабинеты – взрослы и детские, плюс дневной стационар в Гатчине.

- Штатных единиц вам не прибавили?

- У нас и так острый кадровый некомплект, свыше 50%: одна вакансия детского психиатра и четыре взрослых. Так что мы приглашаем на работу врачей-психиатров, в том числе молодых, после ординатуры – для приобретения полезного опыта. Желающим пойти в ординатуру при Ленинградском областном психоневрологическом диспансере выделяются квоты на бесплатное обучение.

- В связи с нехваткой специалистов в диспансере большая загруженность? Сезонный наплыв пациентов есть?

- Этой осенью впервые за много лет наблюдается действительно значительное обострение. Много первичных психозов – серьезных, развернутых. Некоторую симптоматику мы в течение нескольких лет не наблюдали, а сейчас, можно сказать, вернулся классический психоз.

- В чем он выражается?

- Это общее название для множества различных состояний. Например, ярко выраженный активный галлюциноз и хорошо сформированный бред Котара (по имени французского невролога) – так называемый «синдром живого мертвеца». Человек убежден в наличии у себя тяжелого заболевания, гниении или отсутствии внутренних органов. Некоторые больные считают себя умершими и существующими в виде трупа. В состоянии психоза больной слышит голоса, которые его полностью контролируют и, якобы, мешают работать всем его внутренним органам.

- Эти пациенты буйные?

- Нет, не буйные, но отклонения хорошо заметны: эти переживания сильно доминируют и полностью захватывают пациента – так, что он не может полноценно функционировать.

- И это случается впервые во взрослом возрасте?

- Мы не всегда можем выяснить, было ли у человека заболевание раньше, если он не обращался или, например, жил в другом городе. К нам все эти пациенты попали впервые и считаются первичными. Всем им примерно от тридцати до сорока лет. Но среди них с бредом Котара был один 12-летний, и это очень раннее начало. Обычно человек заболевает остро в более позднем возрасте – ближе к двадцати годам.

- Это не может быть следствием употребления галлюциногенов?

- Нет, это совершенно точно не токсические психозы, и несъедобные грибы и прочие наркотические вещества тут ни причем.

- Пациенты сами обращаются, или родственники приводят?

- Обычно, конечно, их приводят. Но сегодня молодой человек пришел сам. Несколько раз он пытался прорваться ко мне в кабинет, требовал заведующего, но тут же резко передумывал. Три раза его приглашали войти – он разворачивался и уходил. Это называется «амбивалентность», причем ярко выраженная, когда человек ежеминутно меняет решения. Трудно установить, каким образом он до нас дошел. Сам он рассказывает малоправдоподобную историю.

- Что с ним будет?

- Госпитализируем. Мы по-прежнему отправляем пациентов в стационар в Дружноселье. В Ленинградской области осталось всего четыре психиатрических больницы: в Гатчинском районе, в Ульянке, в Тихвине, в Лодейном Поле и есть еще небольшие отделения.

- Насколько опасны больные в состоянии психоза?

- Психическое расстройство всегда в той или иной степени опасно. Но этой осенью действительно наблюдается какое-то массовое обострение психозов с последствиями. Из полиции постоянно поступают запросы по поводу задержанных – многие оказываются нашими пациентами.

- Психозы поддаются лечению?

- Медикаментозно. Сейчас на вооружении психиатров есть и таблетки, и инъекции, и пролонгированные уколы – инъекции, которые делаются раз в две недели, раз в месяц, есть даже раз в три месяца.

- Укололся – и на три месяца голоса замолчали?

- Если голоса активные, пациента кладут в больницу. «Пролонги» – это, скорее, поддерживающая терапия, чтобы голоса не появились снова.

Если достигнута ремиссия, она какое-то время будет спонтанно сохраняться. Человек пролечился в стационаре, выписался, потом наблюдался амбулаторно у психиатра, получал поддерживающую терапию в течение нескольких лет. Ремиссия будет сохраняться еще несколько лет, но потом болезнь может вернуться – под влиянием каких-то внешних факторов или соматических проблем.

- Соматические нарушения тоже влияют?

- Безусловно. У человека в течение всей жизни меняется гормональный фон, он болеет вирусными инфекциями, с возрастом у него может возникнуть диабет, сердечно-сосудистые проблемы, и психическая болезнь имеет шанс обостриться на фоне соматических заболеваний. Либо наоборот: новые болезни могут появиться в связи с психическим расстройством.

- То есть психосоматика – это не миф?

- Нет, конечно. Но смотря в каком контексте. Чаще это происходит в рамках неврологического расстройства, когда неврологи лечат-лечат – годами не могут вылечить. В конце концов человек приходит к нам, мы назначаем соответствующие препараты – и у него проходит застарелая боль в спине. Но это только один из примеров. Вариантов, когда заболевание «в голове», много. Однако большинство этих пациентов старательно избегают психиатра. Месяцами принимают обезболивающие, доходят до самых сильных препаратов, портят себе желудок – лишь бы не принимать психотропные.

- У ваших лекарств, наверное, много побочных эффектов?

- Многие почему-то думают, что у нас два-три препарата, которые мы назначаем всем подряд, но в разных дозах. На самом деле лекарств в арсенале психиатра великое множество, и некоторые, например, не применяются при шизофрении, но отлично лечат невроз. И наоборот. Это хорошие современные препараты без побочных эффектов, при приеме которых можно управлять автомобилем и жить полноценной жизнью. Все препараты, конечно, строго рецептурные, но абсолютно доступные. Есть очень эффективные и притом буквально копеечные отечественные препараты, есть импортные.

- На фоне санкционного давления ваши лекарства из продажи не исчезли?

- Пожалуй, единственное, что бесследно пропало, это галоперидол деканоат – пролонгированный галоперидол для инъекции на десять дней. Обычно он применяется при шизофрении, и его, к сожалению, вообще не стало в продаже. Но есть аналоги. Простой галоперидол – в наличии.

- Бывших сумасшедших не бывает?

- Это очень спорный вопрос. Что такое ремиссия и какова ее длительность? Есть два классических подхода. Допустим, человек переболел одним приступом и потом десять-двенадцать лет не болеет. Кто-то из психиатров скажет: «Я не могу гарантировать, что он не заболеет». И будет прав. А другой смело заявит, что пациент выздоровел. И тоже может оказаться прав…

Существует научно обоснованный подход: если в течение пяти лет наблюдается стойкая ремиссия, человек считается выздоровевшим. Этот подход обусловлен теорией, что заболеть в принципе может каждый. Да, факт предыдущего анамнеза увеличивает вероятность заболевания, но все равно это только вероятность, а не стопроцентная уверенность.

Закон гласит: ограничения в связи с психическим заболеванием могут устанавливаться на пять лет. Это не значит, что через пять лет больному снимут диагноз. Но если на протяжении пяти лет наблюдается стойкая безмедикаментозная ремиссия, можно условно говорить о том, что он выздоровел.

- Ваши пациенты с галлюцинациями осознают свое состояние, или это полное сумасшествие?

- Если речь идет о серьезном психозе, человек не сможет сам этого понять. Оценку всего проводит мышление, а при серьезных психических расстройствах мышление чаще всего нарушается первым: человек в принципе не способен оценивать ни свое, ни чужое поведение, потому что у него уже мышление не стройное. При этом он может продолжать выполнять довольно сложные действия на работе – «на автопилоте», но оценить критически какие-то сложные абстракции он уже не в состоянии.

В случае невротического расстройства все, конечно, понимают, что происходит. Пациенты с биполярным аффективным расстройством не с первого, но со второго приступа тоже понимают, что больны. Мышление там обычно сохранно, и человек часто отдает себе отчет в происходящем.

- Поясните, пожалуйста, что такое биполярное расстройство, которое сейчас довольно часто вспоминают – к месту и не к месту…

- Биполярное аффективное расстройство – это, грубо говоря, нарушение настроения. Но аффект – более широкое понятие. Настроение определяет, как человек сам воспринимает свой аффективный фон. А есть еще внешнее проявление аффективного фона: например, человек утверждает, что у него прекрасное настроение, но при этом мечется по комнате и совершает какие-то бессмысленные действия.

Аффект может быть разным. Есть злобный аффект, когда человек проявляет немотивированную агрессию, затевает драки. Часто такие больные успевают еще и преступление совершить, при задержании бросаются на полицейских. Гневливый аффект – наиболее частый.

Есть тоскливый аффект, когда человек сидит в полной безучастности. Но он тоже опасен: на выраженном пике этого аффекта может возникнуть агрессивная вспышка, которая окажется даже опаснее, чем в случае гневливого аффекта. В таком состоянии люди тоже часто нарушают закон и в итоге оказываются на принудительном лечении.

И редкая форма – так называемый солнечный аффект, когда человек находится в состоянии эйфории и всех любит. Был такой случай: наш пациент работал водителем-экспедитором, развозил товар по торговым точкам и в один прекрасный день остановился посреди города и начал раздавать продукцию прохожим – в состоянии «солнечного» аффекта. Другой молодой человек каждый раз, когда его приводили в приемное отделение психиатрического стационара, радостно восклицал: «Всем шампанского!».

Нарушения аффекта бывают и при шизофрении, но здесь также часто присутствуют нарушения мышления, галлюцинации, бред, могут быть кататонические симптомы (ненормальные движения). При биполярном расстройстве нарушения аффекта – доминирующая симптоматика, а остальные расстройства вторичны и обычно малозаметны, хотя могут присутствовать.

- Родственники могут заметить первые признаки надвигающегося безумия?

- Близкие должны увидеть изменения в поведении. Например, курящие вдруг принимаются безумно много курить. Даже при неврозах такое встречается. Это общая тревожность: человек ни с того ни с сего начинает излишне нервничать, суетиться. Часто к любому психическому расстройству присоединяются нарушения сна. Сон – очень важная часть жизни человека, и любые его нарушения – один из первых симптомов.

- Евгений Николаевич, можно ли говорить о профилактике психических заболеваний – или на все воля божья?

- Ну кто придет на профилактику к психиатру? Только уклонисты, и, кстати, желающих «откосить от армии» по белому билету предостаточно. Заниматься профилактикой по собственной инициативе мы не можем – это не флюорография, а психиатрическое освидетельствование законопослушных граждан требуется только в рамках трудоустройства по определенным специальностям.

- Тогда что мы посоветуем тем, кто заподозрил психические отклонения у близкого?

- Надо прийти к психиатру. И чем раньше, тем лучше. Часто люди обращаются в сильно запущенной стадии, когда родственник уже пару лет демонстрирует не полную адекватность. Можно прийти предварительно проконсультироваться, при необходимости наши доктора выезжают на дом. В очень остром состоянии можем приехать забрать пациента. Гатчинский психоневрологический диспансер работает по будням, записаться на прием можно в регистратуре или по телефону: (81371) 39-2-39. В экстренной ситуации мы принимаем без очереди, но экстренность определяют не родственники, а медработники.

Беседовала Екатерина Дзюба