15 октября завершается Всероссийская акция «Цифровой диктант»

Тестирование состоит из четырех смысловых блоков. Первый блок посвящен основам цифрового потребления, а именно знаниям различных устройств и базовых программ и приложений. Второй — цифровым компетенциям: работе с социальными сетями, интернет-магазинами и другими онлайн-сервисами. Третий — цифровой безопасности, в том числе защите своих персональных данных и устройств. Четвертый дополнительный блок — новым технологиям, включая искусственный интеллект и умные голосовые помощники

«Повышение цифровой грамотности является ключевым фактором для успешной адаптации в современном мире. До 15 октября каждый житель региона может принять участие в «Цифровом диктанте» на сайте проекта, чтобы оценить свои знания и определить точки роста», — подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Задания разработаны с учетом разных возрастных категорий: для детей (7-13 лет), подростков (14-17 лет), взрослых (18-59 лет) и людей старшего возраста (60 лет и старше).

Чтобы пройти тестирование, участнику нужно зайти на сайт https://digitaldictation.ru/, заполнить форму регистрации, указав адрес электронной почты, свой регион – Ленинградскую область, возрастную группу, затем ответить на вопросы. Время для прохождения диктанта не ограниченно. Пройти тестирование можно в любое время до 15 октября, а уже 16 числа на электронную почту придут результаты, и можно будет провести работу над ошибками.