Ленинградские автобусы переходят на «новые рельсы»?

Транспортная реформа в Ленинградской области будет запущена с 1 февраля 2024 года и затронет 90 смежных межрегиональных и межмуниципальных маршрутов. В рамках реформы планируется заменить 450 автобусов. Объем средств, предусмотренных на заключение госконтрактов на пассажирские перевозки, превышает 5 млрд рублей. Миллиард с четвертью из этой суммы планируется потратить в 2024 году.

1 июля транспортная реформа в Ленинградской области заработала в тестовом режиме. Повезло Кингисеппу: на линию вышли новые автобусы с символикой Команды-47. Они курсируют между Кингисеппом и Сланцевским, Ломоносовским и Волосовским районами и Сосновым Бором.

…В представительстве ТАСС в Санкт-Петербурге состоялась пресс-конференция, посвященная первым итогам реализации пилотной программы транспортной реформы в 47 регионе. Председатель комитета Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк рассказал, что перевозчики должны будут обновить подвижной состав, обеспечить доступность автобусов для маломобильных пассажиров и оборудовать транспортные средства валидаторами.

Обновление автобусного парка, по словам главы комтранса, будет осуществляться двумя способами:

- Помимо транспортной реформы, Ленобласть эффективно использует финансовые механизмы для поддержки перевозчиков в части обновления подвижного состава. Первый механизм – это софинансирование: любому перевозчику, любой формы собственности, который работает на маршрутах области, будет компенсировано 30% от стоимости автобуса. Кроме того, часть техники будет приобретаться за счет специального казначейского кредита на 800 млн руб.

Автобусы, купленные за федеральные средства, начнут курсировать 1 февраля 2024 года. В полном составе обновленный автопарк выйдет на линию к 1 января 2025 года.

Шофёрский труд – тяжёлый

Михаил Присяжнюк подчеркнул, что реформа затронет только смежные межрегиональные маршруты, связывающие районы области друг с другом и с Санкт-Петербургом:

- Муниципальные маршруты – это полномочия глав муниципальных образований. Каждое муниципальное образование в границах своего района обязано обеспечить транспортное обслуживание населения. Реформа должна стать толчком к обновлению подвижного состава и на районных маршрутах.

Журналисты задали вопрос, как решается кадровая проблема комитетом по транспорту. Не секрет, что водителей автобусов в каждом районе Ленобласти не хватает, а профессиональный уровень тех, что есть, зачастую оставляет желать лучшего.

Михаил Присяжнюк согласился, что дефицит водителей – одна из наиболее острых проблем. И дело не в маленькой зарплате. Глава комитета по транспорту привел в пример Сертолово, где заработная плата водителей автобусов составляет около 130 тысяч рублей, при этом кадровый некомплект – порядка 30%. Тяжелый труд…

- Зарплата водителей постоянно индексируется. Ленинградская область имеет несколько проектов переобучения водителей категории D, и всем перевозчикам предложено переобучить водителей, инженерный состав, вы-пускающих механиков за счет региона, – сказал Присяжнюк.

Также представители средств массовой информации поинтересовались, почему не во всех автобусах установлены стационарные системы приема безналичной оплаты. Михаил Присяжнюк пояснил, что в преддверии реформы всем перевозчикам будет предложено перейти на стационарные валидаторы. Однако ожидать их скорого появления во всех автобусах Ленинградской области не приходится. На особо протяженных маршрутах (а в регионе есть автобусные маршруты длиной до 800 км) традиционно используются ручные валидаторы. Они находятся у водителя и по функционалу идентичны стационарным.

А воз без валидатора и ныне там

Но если жителей других районов беспокоит вопрос «ручные или стационарные», то гатчинцы уже устали ждать, когда в маршрутках сообщением Гатчина – Санкт-Петербург в принципе появится возможность безналичной оплаты.

Михаил Присяжнюк ответил на вопрос «Гатчинской правды» по поводу валидаторов в маршрутках: в ходе транспортной реформы с перевозчиками будут заключаться договора на конкурсной основе, и наличие валидаторов в автобусах станет обязательным условием. Для всех перевозчиков, которые выйдут на работу по контрактам с регулируемым тарифом, в договорах будет зафиксирован обязательный прием безналичной оплаты проезда.

Однако реформа продлится до 1 января 2025 года, а закон, обязывающий крупные организации обеспечить возможность оплаты своих услуг путем использования национальных платежных инструментов, действует с 2021 года. И валидаторы в маршрутках нам обещают давным-давно. Тем, кому сегодня отказывают в возможности платить за проезд безналом, председатель комитета по транспорту предложил …жаловаться в Роспотребнадзор.

- Нет валидатора, нет терминала для приема банковских карт – сразу обращение в Роспотребнадзор. Он выйдет с проверкой и накажет этого перевозчика, – заверил Присяжнюк.

Компании «Транс-Балт» никакой «потребнадзор» не указ. Еще в июле стало известно, что управление Роспотребнадзора по Ленинградской области направило иск в Гатчинский городской суд в отношении перевозчика. Суд исковые требования удовлетворил и вынес решение об обязании компании «Транс-Балт» обеспечить возможность оплаты с использованием национальных платежных инструментов. Сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора по Гатчинскому району неоднократно выходили с проверкой. …А воз, точнее «Транс-Балт», и ныне там. Валидаторами перевозчик не обзавелся, но плату за проезд – еще на пять рублей – с 14 октября поднял.

И льготный проездной, и «Подорожник»

В ходе транспортной реформы планируется продолжить интеграцию безналичных систем оплаты проезда между Ленобластью и Северной столицей: сейчас петербургским «Подорожником» можно оплачивать проезд в автобусах, курсирующих между станциями метро и областными городами Мурино и Кудрово. Работа в этом направлении продолжается, все необходимые соглашения заключены, но действовать карта «Подорожник» будет только на тех маршрутах, где это имеет прямой смысл:

- Карта «Подорожник» будет использоваться на тех направлениях, где это востребовано. Там, где нет станций метрополитена и нет возможности пополнить карту, она применяться не будет, – заявил Присяжнюк.

При этом для льготников сохранится возможность подтверждать свою льготу на проезд привычным способом: единым социальным проездным билетом Ленобласти и льготным проездным Санкт-Петербурга.