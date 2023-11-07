Парад на Красной площади, приблизивший Победу

Проводить парад в дни, когда враг практически стоял у стен Москвы, было смелым решением. Но именно это решение стало лучшей демонстрацией всему миру мужества и стойкости Советской армии и народа, решимости сражаться до победного конца.

Уже к середине октября бои шли в нескольких десятках километрах от столицы. Началась эвакуация из Москвы правительственных учреждений, промышленных предприятий, населения, а с 20 октября в городе было введено осадное положение. По Москве ходили разговоры, что Сталин и члены Политбюро ЦК ВКП (б) покинули город. Руководство вермахта было полностью уверено в победе. Вместе с техникой и боеприпасами немцы везли с собой наградные кресты. В районе Наро-Фоминска был захвачен спецэшелон с двумя тоннами германских орденов за победу в Московской битве. С уникальным документом – Картой положения войск группы армий «Центр» вермахта к исходу 25 октября 1941 г. (на немецком языке) можно ознакомиться в Комплексе оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах» на портале Президентской библиотеки.

Взять столицу Гитлер планировал к 7-му ноября, очередной годовщине Октябрьской революции. Однако этим планам сбыться было не суждено. 7 ноября парад на Красной площади состоялся. Но не немецких войск, а советских частей Красной армии.

Решение о проведении парада было принято не сразу – уж очень сложная обстановка была под Москвой. 28 октября состоялось совещание, проводимое Сталиным, на котором речь шла о проведении торжественных мероприятий, посвящённых 24-й годовщине революции. На совещании присутствовали члены Политбюро, командующий войсками Московского военного округа генерал-лейтенант П. А. Артемьев, командующий Военно-Воздушными Силами Красной Армии генерал-лейтенант авиации П. Ф. Жигарев, командующий Московской зоной противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант М. С. Громадин, командующий ВВС Московской зоны ПВО полковник Н. А. Сбытов. На совещании И. В. Сталин поставил вопрос о возможности проведения военного парада.

Разработка плана парада на площади столицы, призванного поднять боевой дух страны, проходила в условиях строгой секретности под личным контролем Сталина. Уже 29 октября на стол главнокомандующего легли тексты лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. Правки в них вносил лично Сталин. Иногда это перестановка слов или предложений, а иногда и более серьёзная правка. Так, к обращениям к разным категориям советских граждан – защитникам Отечества – медикам, лётчикам, артиллеристам, танкистам и так далее добавлено ещё одно приветствие. Рукой Сталина, карандашом вписана фраза: «Да здравствуют наши славные пограничники, верные защитники советских границ». Всего Сталиным лично было добавлено около десятка лозунгов.

2 ноября 1941 года вышло Постановление ЦК ВКП(б) «О праздновании XXIV годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции», в котором говорилось: «6 и 7 ноября провести повсюду на предприятиях в учреждениях, в колхозах и совхозах, учебных заведениях собрания и митинги трудящихся, посвящённые XXIV-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции и мобилизации сил на разгром гитлеровских полчищ». С проектом этого постановления, с грифом «не для печати» и правками Сталина также можно ознакомиться в Комплексе оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах».

4 ноября был издан Приказ НКВД СССР «Об организации охраны Красной площади в день проведения парада, посвященного XXIV Годовщине Великой Октябрьской социалистической Революции – 7 ноября 1941 года», с приложением перечня распределения обязанностей и сроков по оборудованию станции метро «Площадь Маяковского». Именно там, на платформе станции метро Маяковская, 6 ноября, накануне парада, прошло заседание Московского городского совета. Во время заседания Сталин обратился к присутствующим с речью, которая транслировалась по радио на всю страну, а позже распространялась в виде листовок над оккупированными районами. Аудиозапись доклада И. В. Сталина «За полный разгром немецких захватчиков» размещена на портале Президентской библиотеки.

При подготовке парада большие опасения вызывала немецкая авиация, которая могла нанести удар по Красной площади. «Через ВВС Красной Армии организовать патрулирование истребительной авиации над городом, подобрав проверенный летний состав», – гласил пункт 3 приказа «Об организации охраны Красной площади…». 5 ноября советская авиация наносила упреждающие бомбовые удары по аэродромам немецких войск. К тому же за день до парада метеорологи сообщили, что 7 ноября ожидается низкая облачность и сильный снегопад.

В ночь на 7 ноября были сняты чехлы со звёзд Кремлёвских башен, мавзолей был освобождён от маскировки. Красная площадь приняла торжественный вид. Командование парадом было возложено на генерала-лейтенанта Павла Артемьева, принимал парад заместитель народного комиссара обороны СССР Маршал Советского Союза Семён Будённый. Руководство страны разместилось на трибуне Мавзолея.

Парад начался в 8 часов утра. Торжественная речь, произнесённая Сталиным на параде, заканчивалась словами, обращёнными к советским войскам: «Война, которую вы ведёте, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина! За полный разгром немецких захватчиков!». Полностью аудиозапись речи И. В. Сталина на параде войск Красной армии, посвящённом 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции опубликована на портале Президентской библиотеки.

Торжественный марш войск на Красной площади открыли курсанты 1-го Московского Краснознаменного артиллерийского училища имени Л. Б. Красина. С развёрнутыми знамёнами, под боевые революционные марши, исполняемые оркестром штаба Московского военного округа под управлением Василия Агапкина, шли по главной площади страны артиллеристы и пехотинцы, зенитчики и моряки. Увидеть уникальные кадры кинохроники «XXIV-й Октябрь»: Парад войск на Красной площади 7 ноября 1941 г. можно на портале Президентской библиотеки.

Парад транслировался по радио. В уже упоминавшемся приказе от 4 ноября отдельным пунктом шло указание: «обеспечить организацию радиотрансляции Красной площади и забивку в эфире». Как вспоминают очевидцы, утреннее радиосообщение 7 ноября 1941 года для многих было неожиданным и стало новой точкой отсчёта. Ведь если в столице состоялся праздничный парад, значит, у Москвы есть силы, чтобы выстоять в жестокой битве; а значит – победа будет за нами… По силе эмоционального воздействия парад 1941 года по праву приравнивают к победе в важнейшей стратегической операции, какой была битва за Москву.

Прямо с заснеженной брусчатки Красной площади бойцы уходили на фронт. После парада тысячи молодых людей со всех уголков страны выстраивались в очередь в военкоматы, чтобы записаться добровольцами. О параде писали и центральные, и региональные, и фронтовые СМИ. «Товарищ Сталин, – писала газета „Ленинградская правда“ в номере от 9 ноября 1941 года – говорил о тяжёлых условиях, в которых приходится сегодня праздновать эту славную годовщину, но напомнил о том, что бывали дни, когда наша страна находилась в ещё более тяжёлом положении. <…> И каждый, кто слушал в этот момент речь вождя, чувствовал в его словах несокрушимую уверенность в победе над немецкими захватчиками, в неизбежности краха фашистской Германии».

А вот под какими заголовками выходили зарубежные печатные издания: газета «Таймс»: «Сила России растёт. Сталин уверен в победе». Газета «Дейли телеграф энд Морнинг пост»: «Сталин говорит о скором создании второго фронта». «Дейли экспресс»: «Сталин уверен в победе и заявляет всеми миру, что планы противника проваливаются». В том же номере Ленинградской правды сообщалось, что по заявлению дипломатического корреспондента агентства Рейтер «значительное впечатление в Англии произвел тот факт, что традиционный парад Красной Армии в ознаменование Октябрьской революции, как обычно, состоялся в Москве, несмотря на утверждения немцев о том, что они, якобы, уничтожили Красную Армию ещё несколько недель тому назад».