3 способа вернуть учителей

ЛГУ готовит специалистов широкого спектра для системы образования: начиная от работников дошкольных учреждений – до учителей-предметников и педагогов-психологов. Из университета выходят преподаватели физкультуры и тренеры, учителя музыки и педагоги музыкальных школ. В вузе готовят специалистов всех профилей, кроме учителей физики и химии.

- Григорий Викторович, почему такая несправедливость к физикам и химикам?

- Так сложилось исторически, а чтобы реализовать эти профили педагогической подготовки, требуется достаточно серьезная материальная база и, что самое важное, большие площади для лабораторий. Несмотря на то, что помимо центрального кампуса в Пушкине у нас есть еще десять площадок в разных районах Ленобласти, свободных помещений нет. Общее количество студентов университета – порядка 15 тысяч.

- Где расположены филиалы ЛГУ?

- Наиболее крупные – в Луге, Бокситогорске, Выборге, Кингисеппе, в Ломоносовском районе, небольшие площадки есть в Подпорожье, Лодейном Поле, Волхове. Сейчас мы рассматриваем открытие площадки для подготовки учителей в Сосновом Бору и, возможно, в Киришах.

- Получается, учительская специальность все-таки востребована?

- На днях в стенах нашего университета в присутствии губернатора Александра Юрьевича Дрозденко проходило заседание совета почетных граждан Ленинградской области, посвященное роли и статусу учителя. Обсуждался вопрос, как повысить привлекательность профессии. Я показал цифры и объяснил, что не в престижности дело.

Судите сами. В 2022 году всего было трудоустроено 1042 выпускника педагогических направлений. Из них в Ленинградской области зарегистрировано меньше половины: 497 человек. По специальности пошли работать 854 новоиспеченных педагога – 82%. И из этого количества трудоустроено в школах 47 региона только 299 человек. Остальные выпускники, зарегистрированные в Ленобласти, по завершении университета устроились на преподавательскую работу в другие субъекты Российской Федерации. Подавляющее большинство, конечно, в Санкт-Петербург.

Значит, в педагоги идут. Но проблема в том, что из всего выпуска в школах Ленинградской области осталось лишь около трех сотен человек.

- Что делать?

- Увеличивать вот эту начальную цифру: чтобы в наш университет на педагогические специальности поступало больше жителей Ленинградской области. И, соответственно, чтобы больше дипломированных специалистов по окончании вуза оставалось работать на малой родине. Задача из двух составляющих.

- И как повысить число местных абитуриентов? Дать им какие-то преференции?

- Мы считаем, что работать нужно в трех направлениях. Первое – профориентационное, чтобы увеличить количество жителей Ленинградской области, желающих стать педагогами. Это может привести и к увеличению числа абитуриентов.

Второе направление – целевой набор. И это уже не просто профориентационная, но индивидуальная работа со школьниками – будущими абитуриентами. Чтобы в каждой школе ученику – потенциальному студенту педвуза – персонально разъясняли все перспективы и возможности поступления и обучения по целевому направлению, а также последующего гарантированного трудоустройства. Целевой набор увеличит и процент поступивших, и процент оставшихся работать.

И третье, на первый взгляд неочевидное, направление – расширение возможностей для ребят, окончивших колледж: поступление и обучение на особых условиях.

- А сейчас этого нет?

- Сейчас есть потенциальная возможность сократить срок обучения на полгода-год в ВУЗе тем, кто поступает в институт с дипломом о среднем профессиональном образовании по идентичному направлению. Но надо приложить определенные усилия: гармонизировать образовательные программы колледжа и вуза, чтобы появилась реальная возможность сокращать срок обучения.

Понятно, что если все идет по стандартам, то выпускник колледжа априори имеет определенный объем знаний, которые получают студенты вуза на первом курсе. Но никакого толку от этого не будет, если то, что он изучал в колледже, хоть сколько-нибудь отличается от программы вуза. Есть стандарт высшего образования, и есть стандарт СПО – среднего профессионального образования. Не хватает совсем чуть-чуть, чтобы в вузе можно было засчитать аналогичный курс колледжа. Значит, в программу СПО нужно добавить недостающий объем.

Со стороны вуза тоже надо предпринять определенные шаги. У студента университета один предмет – в первом семестре, другой – во втором, а третий – аж на втором курсе. Нужно так поменять порядок, чтобы синхронизировать высшее образование со средним профессиональным.

Вот только что мы принимали решение о переводе на ускоренное обучение наших студентов – выпускников колледжей, на полгода. В прошлом году мы предметно занялись этим вопросом.

- Много среди абитуриентов ЛГУ лиц со средним профессиональным образованием?

- Если в позапрошлом году в ЛГУ поступили 120 выпускников нашего же колледжа, то в этом году их уже 275. А в целом среди первокурсников, поступивших к нам на бакалавриат, 44,8% – выпускники колледжей. По педагогическим специальностям соотношение примерно то же.

В прошлом учебном году мы организовали курсы повышения квалификации для руководителей областных учреждений среднего профессионального образования, чтобы провести такую же гармонизацию, как с нашим колледжем, и дать возможность их выпускникам тоже поступать к нам на ускоренное обучение. Мы начали эту работу и думаем, что количество лиц со средним профессиональным образованием, поступающих в ЛГУ, будет увеличиваться.

- С точки зрения вуза кто предпочтительнее – вчерашний школьник или выпускник колледжа?

- Я в должности профессора четверть века, опыт непосредственно педагогической работы в вузе большой, и могу с уверенностью сказать: гораздо проще и эффективнее работать с мотивированным студентом, который на старте имел не самые блестящие оценки, чем с недавним школьником, который пришел с 300 баллами.

После школы – и это вполне естественно – дети вообще не знают, что такое жизнь, и что из себя представляют те или иные специальности, направления. А главное, они не знают самих себя. И очень часто они разочаровываются и на втором-третьем курсе начинают понимать, что не туда попали. С выпускниками колледжей такого нет. Если они ошиблись, то поняли это еще там, на стадии получения среднего профобразования, и продолжать упорствовать в своей ошибке не станут. А если уж они пришли после колледжа продолжать учебу по такой же специальности, значит, уверены в своем выборе. И с такими студентами работать гораздо проще.

Как, впрочем, и с целевиками. Если он решился поступать по целевому направлению, то, скорее всего, это было осознанно, да и хода назад у него нет. Целевое направление повышает долю мотивированных студентов. Поэтому мы ведем работу сами и с органами местного самоуправления для увеличения абитуриентов-целевиков.

- Григорий Викторович, судя по цифрам, у вас был недобор целевиков на некоторые направления. Например, на учителей английского, физкультуры, начальной школы… Эти специализации невостребованы?

- Это недорабатывают директора школ. Учителя им нужны, но администраторы должных мер не принимают.

Мы проводим выездные дни открытых дверей: ректор и проректоры выезжают во все районы области и представляют там университет. В прошлом учебном году, весной, я был с такой миссией в Сланцах. Рассказывал про целевку и вызвал, казалось бы, большой интерес аудитории. Через три дня глава администрации прислала мне сведения о потребности Сланцевского района в учителях, по всем школам. Требуется масса педагогов. И что? По целевому приему в этом году от Сланцев был зачислен только один человек. Больше в Сланцах целевиков не нашлось.

Надо проводить в школах работу – с конкретными детьми, с конкретными родителями. Тут ведь как: либо вы работаете персонально со своими будущими коллегами, чтобы они поступили на педагогическое направление и вернулись обратно в школу, либо вы будете бесконечно писать письма во все инстанции с жалобами на нехватку учителей.

В Бокситогорском районе, например, потребность в учителях расписана на десять лет вперед (с учетом выхода на пенсию действующих педагогов). Нельзя сказать, что это особо помогает…

- На педагогическое направление в ЛГУ большой конкурс?

- Конкурс – не существующее сегодня понятие. Когда один человек может подать документы в пять вузов на пять специальностей, о конкурсе говорить не приходится. Проходные баллы более-менее объективно отражают и востребованность вуза, и востребованность специальности. И то – относительно.

В этом году самый высокий проходной балл на бюджет был на специальность учителя двух иностранных языков: английского и немецкого, либо английского и французского. Это обучение с двумя профилями, и выпускник имеет право преподавать два языка. В этом отличие от направления «учитель английского языка»: выпускник может преподавать только английский. Но при этом у него в программе обучения есть второй язык. Кроме немецкого и французского, это может быть еще китайский либо турецкий. У студентов, обучающихся на преподавателей двух иностранных языков, в программе предусмотрен третий: французский, китайский или турецкий.

- Чем обусловлен выбор именно китайского и турецкого?

- Востребованностью, конечно. С прошлого года мы решили организовать бесплатные курсы для студентов, чтобы во время обучения они могли получить дополнительные навыки либо еще одну специальность. Провели опрос – что им интересно. Оказалось, что ребята очень хотят пройти курсы …тамады и волонтеров. Волонтерская деятельность сейчас очень востребована, а студенты не знают правовой стороны вопроса, не разбираются в психологических нюансах. Но первое, что написали студенты в своем запросе, это курсы китайского и турецкого языков...

- Много ли в ЛГУ иногородних и тех, кто учится на коммерческой основе?

- В среднем, среди студентов примерно 40% – это жители Ленинградской области, остальные – из других регионов, но около 40% из них – петербуржцы. На платное отделение идут те, кто не попал на бесплатное. Получается примерно пятьдесят на пятьдесят.

- Григорий Викторович, при тотальной нехватке кадров сегодня в школах, как ни странно, наблюдается прирост молодых учителей-мужчин. Это случайность или тенденция?

- Действительно, доля парней среди студентов педагогических направлений выросла. Но мужчин-студентов все же больше, чем мужчин-выпускников, которые идут работать в школы. Молодые люди, получив педагогическое образование, предпочитают уходить в другую сферу.

- Когда планируется следующий выездной день открытых дверей ЛГУ им. Пушкина в Гатчине?

- Скоро. В ноябре-декабре. Весны ждать не будем.

Беседовала Екатерина Дзюба