Ленинградская область представила уникальный кластер адаптивной среды на форуме БРИКС+

«Команда «Мультицентра» постоянно совершенствует социальные практики и обменивается опытом с лучшими специалистами. Например, с того момента, когда нашей целевой группой стали инвалиды, вернувшиеся с СВО, мы задались вопросом: что мы можем предложить им с точки зрения трудоустройства. Можем ли мы в Ленинградской области, во Всеволожске предложить достойное рабочее место, адаптированное под их нарушения функций, в частности для колясочников, и можем ли мы предложить им достойную зарплату? Так родилась идея создания производственного комплекса по сборке протезов в Ленинградской области, это и стало главной целью моей поездки в Китай», — рассказала директор «Мультицентра социальной и трудовой интеграции» Ирина Дрозденко.