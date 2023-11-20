Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП в Гатчине Ленобласти

В 2022 году хорошо известный российским аграриям гербицид «Магнум» производства компании «Август», предназначенный для борьбы с широким спектром однолетних и многолетних двудольных сорняков, получил расширение регистрации для применения на землях различных категорий, в том числе на части земель лесного фонда, железнодорожных путях, землях промышленного и иного специального назначения, а также населенных пунктов. Это дало возможность использовать препарат для борьбы с таким опасным сорняком, как борщевик Сосновского, в ключевых зонах его распространения.