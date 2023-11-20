Полиция проводит проверку обстоятельств смертельного ДТП в Гатчине Ленобласти
17 ноября около 22.30 у дома 2 по Киевской улице в Гатчине 52-летний водитель автомобиля «Рено Логан» по не установленной причине выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио» под управлением 38-летнего водителя, после чего столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2113» под управлением 24-летнего водителя.
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В результате ДТП водитель «Рено Логан» был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, где впоследствии скончался.
Водители «КИА Рио» и «ВАЗ» госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По данному факту полиция проводит проверку. Устанавливаются детали происшествия.
Фото группы АВТОГатчина https://vk.com/avtogatchina
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