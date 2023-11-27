История Сиверского ремонтного завода

В Сиверской МТС была сконцентрирована тракторная техника с набором сельскохозяйственных агрегатов, которые выполняли все необходимые работы по заявкам колхозов. Весь парк состоял из 19 стальных «коней» и трех грузовых полуторок. Механизаторы Сиверской МТС начинали работать на тракторах «Фордзон-Универсал».

По мере приобретения самими колхозами тракторов возникла необходимость их централизованного ремонта.

В июле 1958 года функции машинно-тракторных станций перешли к совхозам, а на базе машинно-тракторной станции была создана ремонтно-техническая станция (РТС), которая приняла на себя все обязанности по ремонту машинно-тракторного парка колхозов и совхозов.

В 1961 году Сиверскую РТС переименовали в Гатчинское районное объединение «Сельхозтехника». Задачей объединения стало обеспечение ремонтом гусеничных тракторов и их агрегатов всех совхозов и колхозов Ленинградской области. В конце 1960-х и в 1970-х годах объемы ремонта тракторов марки ДТ-75 достигали до 1500 штук в год.

Систематическое выполнение и перевыполнение производственных заданий и выпуск продукции высокого качества позволили организации войти в число передовых предприятий. В 1970 году Гатчинскому районному объединению «Сельхозтехника» за высокие производственные показатели присуждено переходящее Красное знамя Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». Его вручал председатель ВО «Союзсельхозтехника» Александр Александрович Ежевский.

Сиверский ремонтный завод был создан 1 сентября 1979 года в соответствии с приказом Госкомсельхозтехники РСФСР № 657 на базе вновь построенного мотороремонтного завода и ремонтной мастерской Гатчинского районного объединения «Сельхозтехника».

К плеяде первопроходцев в развитии Гатчинского районного объединения «Сельхозтехника» и Сиверского ремонтного завода следует отнести его управляющего Василия Яковлевича Бацука. Заступив на пост управляющего в начале 60-х годов, он с первых дней особенно много уделял внимания его реконструкции и расширению. По достижению 60 лет, оставив пост директора, он продолжал трудиться инженером-строителем. В 1968 году ему удалось обосновать на территории поселка Сиверский строительство мотороремонтного завода. До последних дней своей жизни Василий Яковлевич занимался подготовкой и согласованием документации по мотороремонтному заводу и жилому массиву для этого завода.

В 1964 году первым заместителем Василия Яковлевича – главным инженером становится прибывший по направлению Иван Петрович Максименков. В связи с уходом на пенсию Василия Яковлевича Бацука в 1968 году, Иван Петрович назначается управляющим «Сельхозтехники», а в 1979 году становится директором Сиверского ремонтного завода. С его приходом развитие ремонтной базы сельхозтехники приобрело еще более интенсивный характер. Правительство Российской Федерации высоко оценило вклад Ивана Петровича Максименкова в развитие ремонтной базы, социально-бытовой, жилищной инфраструктуры поселка Сиверский. Он награжден орденами «Знак почета», «Трудового Красного знамени», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В одной команде с ним трудились:

- главные инженеры - Михайлов Анатолий Петрович, Кавин Виктор Петрович, Назаров Иван Федорович,

- заместители - Васильев Александр Александрович, Минько Виталий Андреевич, Кулькеев Виктор Семенович, Игнатьевский Александр Вениаминович, Марушко Елена Александровна, Каплинский Арон Гильевич, Морозов Владимир Алексеевич, Жаворонков Николай Алексеевич, Зильберман Семен Захарович, Поляшов Герман Павлович, Трощенков Валерий Константинович.

Административный персонал:

- планово-экономический отдел - Ерахтина Нелли Ивановна, Каплинская Любовь Григорьевна, Виноградова Валентина Валентиновна;

- финансово-сбытовой отдел - Попов Виктор Михайлович, Кулькеев Виктор Семенович, Богданова Евгения Кирилловна; бухгалтерия - Боброва Зинаида Алексеевна, Словягина Августа Александровна;

- отдел труда и заработной платы – Кавина Людмила Григорьевна, Колупаев Михаил Петрович;

- отдел снабжения – Михайлова Валентина Ивановна;

- отдел охраны труда и техники безопасности – Шаблова Вера Федоровна, Старпович Иван Иванович;

- диспетчерская – Васильев Николай Иванович.

Предпосылками для создания завода послужили: общая территория обоих предприятий, совершенствование структуры управления, концентрация ремонтного производства, перспектива развития единого ремонтного комплекса.

Главным направлением производственной деятельности завода являлся ремонт всех модификаций тракторов ДТ-75, тракторных двигателей и восстановление изношенных деталей.

Общая численность работающих составляла около тысячи человек, из них инженерно-технического персонала и служащих - 180 человек.

Основные виды деятельности, производимые структурными подразделениями завода:

- капитальный ремонт тракторов ДТ-75 и ДТ-75М;

- капитальный ремонт тракторных двигателей, в том числе: СМД-14, А-41, Д-108, Д-160, ЯМЗ-240, ЯМЗ-238;

- ремонт кареток трактора класса 3Т;

- восстановление изношенных деталей.

Завод полностью удовлетворял потребность хозяйств Ленинградской области и всего Северо-Запада в ремонте тракторов ДТ-75 и его агрегатов.

При ремонте тракторов на заводе была внедрена передовая технология и прогрессивная организация труда. Технологический процесс ремонта каретки подвески, топливной аппаратуры, кабин и обшивок осуществлялся в специализированных цехах и на отдельных участках.

Ремонт трактора и его узлов включал: многостадийную мойку деталей, как в процессе разборки, так и перед сборкой; разборку агрегатов на специализированных стендах; дефектовку; комплектовку и сборку с использованием контейнеров, элеваторных стеллажей, конвейеров и сборочных стендов; метрологический и входной контроль деталей; контроль за послеремонтной эксплуатацией тракторов.

В тракторном цехе (начальники цеха - А.Н. Словягин, В.В. Синдеев, Н.И. Горохов) были внедрены конвейеры сборки тракторов и трансмиссий, централизованное приготовление и подача моющего раствора, выварочные ванны для шасси трактора, трансмиссии в сборе, рамы. Оригинальная в своем техническом решении мойка для корпуса трансмиссии. Детали комплектовочного отделения полностью вмещались в семи элеваторных стеллажах с программным управлением. Все детали перед сборкой подвергались обезжириванию, покраске и сушке на подвесном конвейере в покрасочно-сушильном комплексе. Конвейер сборки тракторов был оснащен пневмоинструментом, узлы на конвейер поступали со специализированных рабочих мест, оборудованных оснасткой и специализированным инструментом. Процесс одевания гусениц на трактор был полностью механизирован.

Восстановление кабин и обшивки производилось с использованием дополнительных ремонтных деталей не поставляемой номенклатуры. Перед ремонтом кабина и детали обшивки проходили обработку в пяти ваннах, где удалялась старая краска, производилась нейтрализация и пассивация деталей. При ремонте кабин и обшивки применялась полимерная шпаклевка деталей.

Ремонт кареток подвески тракторов осуществлялся на двух поточно-механизированных линиях, включающих моечное оборудование с подвесными контейнерами.

Все оборудование по разборке и сборке кареток было разработано и изготовлено отделом главного технолога завода (начальник И.Ф. Назаров) в содружестве с кафедрой Ленинградского сельскохозяйственного института и Ленинградским филиалом ЦКТБ (руководитель В.К. Емельянов), расположенного на территории завода. При установке колец подшипников и осей катков в балансиры был введен стенд-полуавтомат конструкции Сиверского ремонтного завода. Интерес также представляла моечная машина для промывки полостей каретки перед разборкой, прибор для контроля уплотнений, стенды для снятия пружин и выпрессовки осей катков из балансиров, обкатки кареток после сборки.

В 1982 году на заводе начал функционировать после реконструкции новый участок по ремонту дизельной топливной аппаратуры с передовой технологией ремонта топливных насосов. Обкатка и испытание их производились в отдельном шумоизолированном помещении.

На участке имелся оборудованный в соответствии с требованиями пост по эталонированию дизельной аппаратуры, который изготовлял и выдавал контрольные эталоны, помимо своего завода, для всех областей Северо-Запада.

Главное значение в работе Сиверского ремонтного завода имел цех по ремонту двигателей (начальники цеха - В.И. Толоконников, Н.Е. Максимов). Общая площадь цеха была 16 тыс. кв.м. Проектная площадь цеха 3850 условных ремонтов в год. Цех был оборудован напольными конвейерами для сборки двигателей, оборудованием для мойки, грунтовки и окраски деталей и двигателей с подвесными конвейерами. Обкатка и испытание двигателей производились в шумоизолированных помещениях (боксах). В цехе имелся участок по заточке режущего инструмента, термический и гальванический участки. Ремонт и восстановление деталей двигателя (блоки цилиндров, головки, шатуны, поршневые кольца, гильзы) осуществлялись на специализированных поточных линиях. В цехе работали изготовленные силами рационализаторов завода оригинальные стенды по шлифовке клапанов и изготовлению прокладок по копирам.

Цех по восстановлению изношенных деталей (начальники цеха - В.В. Синдеев, А.Н. Бердашков) был оснащен современным наплавочным и металлообрабатывающим оборудованием. Восстановлению изношенных и изготовлению запасных частей на заводе уделялось большое внимание. Наплавка изношенных деталей в среде защитных газов (СО2, аргон) осуществлялась на станках-полуавтоматах легированными проволоками. Внедрение полуавтоматических наплавочных установок, централизованный подвод углекислого газа резко повышали качество восстанавливаемых деталей и позволяли перейти наплавщикам на многостаночное обслуживание установок (каждый наплавщик обслуживал по 4 установки). Большое количество деталей восстанавливалось по ходовой части трактора, двигателю и трансмиссии. Была создана поточная линия по восстановлению шлицевых валов.

На участках холодной штамповки деталей и полимеров изготовлялись детали к кормозаготовительной и почвообрабатывающей технике из полимеров и холодной штамповкой. Участки были оснащены прессами, термопластавтоматами и литьевыми машинами. Это позволяло полностью удовлетворить потребность Ленинградской области в таких деталях как нож КИР-1,5, КУФ-1,8, ряда деталей к импортной технике Е-280 и Е-301. Заводом выпускалось более 40 деталей разных наименований из полимерных материалов и резины.

Контроль качества выпускаемой продукции проводила служба ОТК (начальник А.У. Климов).Участки входного контроля в цехах проверяли качество восстановленных и изготовленных деталей, получаемых от заводов-поставщиков.

С 1980 года на заводе была внедрена комплексная система управления качеством выпускаемой продукции (КСУКП), включающая в себя 32 стандарта предприятия. Ежегодно проводились заводская и отраслевая аттестации трактора. Решением коллегии Госкомсельхозтехники СССР капитально, отремонтированному трактору ДТ-75 была присвоена первая категория качества.

Для повышения качества продукции велась большая работа по внедрению комплекса мероприятий, входящих, в КСУКП, на всех этапах производства. На заводе работала комиссия по проверке соблюдения требований нормативно-технической документации. Результаты проверки ежемесячно обсуждались на производственном совещании «День качества», обсуждались обобщенные службой надежности материалы по отказам капитально - отремонтированной техники.

Контроль за оснасткой, инструментом и приборами осуществляла созданная на заводе контрольно-измерительная лаборатория (начальник Т.Г. Моисеева).

Первой в России среди ремонтных предприятий в Сиверской внедряется автоматизированная программа управлением производством «АСУ-РЕМОНТ» (начальник А.В. Мартынов). В 70-х годах в рамках данной программы на ремонтное производство шагнула компьютерная техника.

Большой вклад в развитие технического прогресса вносили рационализаторы завода. Их деятельность была направлена на повышение производительности труда, повышение качества выпускаемой продукции, экономию энергетических ресурсов.

Среди активных рационализаторов необходимо отметить кавалера ордена «Трудового Красного знамени» слесаря Степанова Михаила Борисовича, кавалера ордена «Знак Почета» рабочего-универсала Богданова Алексея Николаевича, слесаря Иванова Константина Федотовича, инженеров Назарова Ивана Федоровича, Кавина Виктора Петровича, Милованцева Виктора Семеновича, Швыркина Анатолия Алексеевича. У каждого из них на счету свыше 50 рационализаторских предложений, и все они имеют звание «Лучший рационализатор «Сельхозтехники».

В 1986 году главным Комитетом ВДНХ СССР награждены:

- Кавин В.П. – серебряной медалью,

- Назаров И.Ф. – бронзовой медалью.

Для внедрения предложений рационализаторов и передового опыта был создан экспериментальный участок.

На заводе был внедрен бригадный метод труда с оплатой по конечным результатам, что позволяло сократить текучесть кадров, потери рабочего времени.

На заводе работали отдел капитального строительства и строительный участок (начальники – Марушко Е.А. и Каплинский А.Г.)

За 1976–1980 годы на капитальное строительство было освоено 11 млн руб. Были сданы в эксплуатацию общепоселковые очистные сооружения, проходная завода, реконструирован моторный цех под цех ремонта дизельной топливной аппаратуры, выполнены реконструкция столярного цеха, складских помещений, энергоблока и техническое перевооружение цеха ремонта двигателей. Старший прораб, затем заместитель директора по капитальному строительству Марушко Елена Александровна в 1977 г. награждена орденом «Знак Почета».

На заводе были созданы все условия для повышения квалификации работающих, приобретения новой профессии. Обучение проводил учебно-курсовой комбинат; вновь поступившие молодые обучались индивидуально опытными высококвалифицированными специалистами.

В 1974 году открылось профессионально-техническое училище №3, которое готовило молодые профессиональные кадры для ремонтных предприятий и совхозов всей страны.

Работали технические библиотека, архив и кабинет, где была сосредоточена техническая литература, научно-техническая информация, справочные материалы. Заведующая технической библиотекой Стульникова Галина Ивановна ежемесячно проводила «Дни информации». Избирательной научно-технической информацией было охвачено 120 человек ИТР и служащих. Для организации экономической учебы был создан кабинет экономического образования.

Сиверский ремонтный завод был градообразующим предприятием для поселка Сиверский.

Проблему кадров и создания благоприятного климата в коллективе завода администрация и профсоюзная организация решали совместно.

В столовой на 350 мест работал очень дружный и профессиональный коллектив во главе с заведующей Татьяной Яковлевной Владимировой. Трудящиеся завода с большим удовольствием посещали столовую. Обеды были вкусные и дешевые.

Заведующая тепличным хозяйством Максимова Белла Николаевна круглогодично поставляла свежую зелень в столовую завода. Весенний авитаминоз был не страшен работникам завода и членам их семей.

Выращивали цветы и рассаду для благоустройства территории завода. В женский день 8 Марта ни одна работница не уходила домой без красивого букета и отличного настроения.

Работники завода были спокойны за своих маленьких детей. Они с радостью посещали детский ясли-сад на 140 мест с благоустроенным городком, бассейном, сауной, спортзалом и компьютерным классом. Заведующие - отличник народного образования Чевнюк Маргарита Ивановна и Архипова Ольга Степановна. Благодаря воле, упорству и настойчивости педагогического коллектива дошкольное учреждение стало лучшим не только в районе, но и области.

Ветераны коллектива: Хоняк Марина Викторовна, Денисова Любовь Алексеевна, Петрова Елена Федоровна, Минова Надежда Григорьевна, Сашина Нина Николаевна, Понкратьева Светлана Владимировна, Маховская Алла Владиславовна, Панина Лариса Ивановна, Иванова Людмила Архиповна, Бойцова Ирина Игоревна, Агеева Наталья Михайловна, Огородник Светлана Борисовна, Карапетян Сирвард Аршалуйсовна, Лебедева Светлана Семеновна, Васильева Татьяна Алексеевна.

Первая медицинская помощь рабочим оказывалась в заводском медпункте, где работали стоматологический, процедурный, физиотерапевтический и массажный кабинеты. Ежегодно проводились медицинские осмотры трудящихся.

В медпункте работали профессиональные и добросердечные специалисты: терапевт Семенова Нина Геннадьевна, фельдшеры Вильякайнен Лила Адамовна и Павленко Ирина Васильевна, стоматолог Макарова Татьяна Ивановна, медсестры Федорова Екатерина Васильевна, Синдеева Татьяна Алексеевна и Рихтер Ольга Артемьевна, массажистки Локтеева Лилия Васильевна и Николаева Наталья Ананьевна.

Заводчане не только ударно трудились, но хорошо и весело отдыхали в клубе со зрительным залом на 450 мест. Это был не только культурный центр завода, но и поселка Сиверский. Первыми заведующими были Юрина Наталья Викторовна и Румянцева Людмила Ивановна. В клубе работали кружки: танцевальный, театральный и др. Был свой духовой оркестр, вокально-инструментальный ансамбль. Вечера отдыха работников завода всегда проходили на «ура». Работали клуб «Чай душистый», общество книголюбов и выездные магазины.

Работники завода по профсоюзным путевкам, практически бесплатно, отдыхали на курортах, поправляли свое здоровье в санаториях, ездили на экскурсии по всей нашей большой Родине, которая называлась СССР.

Рабочие завода в подвале дома с универмагом на Вокзальной улице п. Сиверский обустроили детский подростковый клуб «Апельсин». Предприятие оплачивало ставки руководителей кружков и секций, материалы для строительства. Первый директор клуба Владимир Вьюров вместе с Александром Гамидовым, Андреем Комовым, Сергеем Степановым, Геннадием Мешковым, Александром Афонько и подростками, которые занимались в клубе в свободное от учебы время, помогали обустраивать помещение клуба: разгружали материалы, делали сварку деталей тренажёров и закупали инвентарь. В одном из залов клуба стены расписал Александр Златкин. Всего здесь занимались бесплатно до 300 детей и взрослых.

Параллельно с развитием ремонтного производства интенсивно шло строительство жилищного сектора. Построено 2 жилых микрорайона (улица 123 Дивизии и ул. Строителей) с многоквартирными домами в центре поселка Сиверский. Трудящиеся завода получали свои квартиры бесплатно!

Семьям работников завода бесплатно выделили земельные участки в двух садоводствах: «Восход» и «Родник», а с помощью заводской администрации в этих садоводствах построена вся внутренняя инфраструктура.

Среди многочисленной армии тружеников ремонтного производства необходимо отметить ветеранов, отработавших на ремонтном предприятии более 30 лет. Это Бабич Лидия Павловна, Баулина Антонина Васильевна, Боброва Зинаида Алексеевна, Кавина Людмила Григорьевна, Марушко Елена Александровна, Матюнина Лидия Васильевна, Морозов Владимир Алексеевич, Назаров Иван Федорович, Степанов Леонид Павлович.

Среди рабочих предприятия много орденоносцев.

Награждены:

орденом «Октябрьской революции» - Матюшин Михаил Иванович;

орденом «Трудового Красного Знамени» - Разумов Михаил Иванович, Синило Василий Карпович, Степанов Михаил Борисович, Иванов Евгений Михайлович, Капитонов Петр Иванович, Шаблов Владислав Николаевич;

орденом «Трудовой Славы III степени» - Николаев Анатолий Николаевич, Щука Петр Ефимович;

орденом «Знак почета» - Поляков Илья Александрович, Богданов Алексей Николаевич;

медалью «За трудовое отличие» - Савельев Александр Георгиевич, Акстинас Инна Николаевна, Колобов Алексей Дмитриевич;

медалью «За трудовую доблесть» - Герасимов Иван Иванович, Максимов Никанор Михайлович;

большой золотой медалью всесоюзной сельскохозяйственной выставки - Садовников Андрей Петрович;

большой серебряной медалью всесоюзной сельскохозяйственной выставки - Трегубов Сергей Алексеевич;

малой серебряной медалью всесоюзной сельскохозяйственной выставки - Квасов Федор Иванович;

бронзовой медалью ВДНХ - Качкалов Геннадий Дмитриевич, Максимов Никанор Михайлович, Хрусталев Владимир Георгиевич, Федоров Семен Федорович, Смирнов Владимир Николаевич, Акимочкин Григорий Ильич, Баскалов Николай Иванович, Радовицкий Владимир Владимирович.

В Гатчинском районном объединении «Сельхозтехника», а потом на Сиверском ремонтном заводе работали целыми семьями! Это семьи Афанасьевых, Ананьевых, Аникановых, Бобровых, Борткевич, Васильевых, Владимировых, Ванюшевых, Виноградовых, Ивановских, Ивановых, Кавиных, Игнатьевских, Капитоновых, Каплан-Великорусовых, Кистычевых, Кузнецовых, Козыревых, Лобановых, Мамаевых, Марковых, Маркварт, Мельничук, Назаровых, Поповых, Панкратовых, Платоновых, Синдеевых, Словягиных, Трощенковых, Цымбал.

Все успехи, которых достиг Сиверский ремонтный завод и его предшественники МТС, РТС и «Сельхозтехника» за свою историю, принадлежит его славному коллективу.

В 1991 году на хорошо отлаженное и эффективно работающее предприятие - «Сиверский ремонтный завод», так же, как и на все предприятия в нашем государстве, пришла эпоха рыночных перемен, которая практически уничтожила все то, что создавалось на ремонтном заводе десятками лет несколькими поколениями тружеников поселка Сиверский и близлежащих деревень. Сельское хозяйство было уничтожено. Продукция Сиверского ремонтного завода оказалась невостребованной.

Для рабочих завода это была катастрофа. Заводская выучка и дисциплина закалили людей, и они смогли выстоять и вписаться в реалии и новые условия жизни.

Прошло много лет. На территории завода появилось много новых различных предприятий. Все социальные объекты, построенные трудящимися завода, работают для жителей поселка, и это радует!

Жителям поселка необходимо об этом помнить!





Материал подготовлен Г.И. Стульниковой и Л.Г. Кавиной на основании архивных материалов и воспоминаний ветеранов завода

На фото:

1. ДТ-75 (75М) — гусеничный сельскохозяйственный трактор общего назначения

2. Памятник трактору «Фордзон - Универсал» установлен на территории Сиверского ремонтного завода

3. Иван Петрович Максименков – директор Сиверского ремонтного завода

4. Коллектив Сиверской МТС. В центре – директор Петров Василий Петрович . 1948г.

5. День пахаря. Работники Гатчинского межрайонного отделения «Сельхозтехника». В центре – директор Василий Яковлевич Бацук. 1967г.

6. Бригада ремонта кареток. В центре - Синдеев Виктор Васильевич