Гатчинские неврологи ― лучшие!
Команда Ленинградской области одержала победу в финальных соревнованиях по оказанию медицинской помощи «Пациент с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК): прием, диагностика, лечебная тактика».
Цикл соревнований проходил в течение всего года между лечебными учреждениями Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. Команда врачей Ленобласти показала отличные результаты и вышла в финал. Итоговый мастер-класс состоялся в рамках второго дня научно-практической конференции с международным участием «Мозговое кровообращение: Информация-Опыт-Школа».
Всем командам участникам нужно было оценить состояние пациента с острым нарушением мозгового кровообращения (его роль выполняла специальная компьютерная программа-симулятор) и назначить лечение.
В состав команды-победительницы вошли специалисты Гатчинской клинической больницы и Ленинградской областной клинической больницы:
― Артем Викторович Мячин, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК межрайонного первичного сосудистого центра Гатчинской КМБ;
― Елена Александровна Громова, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК межрайонного первичного сосудистого центра Гатчинской КМБ;
― Наталья Владимировна Жуковская, главный внештатный невролог Комитета по Здравоохранению ЛО, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Ленинградской областной клинической больницы.