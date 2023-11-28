Гатчинские неврологи ― лучшие!

Цикл соревнований проходил в течение всего года между лечебными учреждениями Северо-Западного федерального округа и Санкт-Петербурга. Команда врачей Ленобласти показала отличные результаты и вышла в финал. Итоговый мастер-класс состоялся в рамках второго дня научно-практической конференции с международным участием «Мозговое кровообращение: Информация-Опыт-Школа».

Всем командам участникам нужно было оценить состояние пациента с острым нарушением мозгового кровообращения (его роль выполняла специальная компьютерная программа-симулятор) и назначить лечение.

В состав команды-победительницы вошли специалисты Гатчинской клинической больницы и Ленинградской областной клинической больницы:

― Артем Викторович Мячин, заведующий неврологическим отделением для больных с ОНМК межрайонного первичного сосудистого центра Гатчинской КМБ;

― Елена Александровна Громова, врач-невролог неврологического отделения для больных с ОНМК межрайонного первичного сосудистого центра Гатчинской КМБ;

― Наталья Владимировна Жуковская, главный внештатный невролог Комитета по Здравоохранению ЛО, заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК Ленинградской областной клинической больницы.