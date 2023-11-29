Георгий Новицкий приглашает на сольный концерт

В творческом багаже Георгия Новицкого - главные роли в известных мюзиклах «Бал вампиров», «Джекил и Хайд», «Мастер и Маргарита». Он один из немногих современных молодых артистов, кому удалось исполнить ведущие партии в рок-опере «Иисус Христос-суперзвезда».

И вот 9-го декабря номинант национальной театральной премии «Золотая маска» выступит с сольной программой в концертном зале мемориального музея Исаака Шварца в Сиверском. Арии из мюзиклов, романсы, песни известных отечественных композиторов Георгий объединил в программу «Остаюсь ленинградцем». В названии концерта - дань уважения городу, в котором он родился и состоялся как личность, к его музыкальной культуре.

Специальные гости концерта - известный композитор, дирижер Валерий Минкин, автор-исполнитель Елена Тальковская, музыканты Дина Каминская и Яков Марр.

Начало концерта в 17-00. Билеты можно приобрести онлайн на сайте qtickets.ru, а также в кассе музея!