Выявить рак груди на ранней стадии поможет искусственный интеллект

«Искусственный интеллект — это сильное подспорье для рентгенолога, которому приходится работать с большим объемом данных. Эта технология позволяет кратно повысить скорость и качество диагностики, снизить нагрузку на врачей, а пациентам — быстрее получить заключения», – подчеркнул председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник.

Все снимки, полученные в результате маммографического исследования, из медицинских учреждений передаются в Центральный архив медицинских изображений. Здесь нейросети производят обработку снимков. Затем снимок с описанием исследования алгоритмами искусственного интеллекта, в том числе указанием на признаки патологии (обнаруженные уплотнения, их размеры и форма, оценка плотности тканей, отложение солей, прогнозирование рисков) доступен врачу, который использует эти данные для описания исследований и формирования заключения. В итоге каждое исследование рассматривается 2 раза.

В 2024 году в регионе планируется внедрение решений ИИ для анализа флюорографических исследований, ЭКГ-диагностики для раннего выявления патологий сердечно-сосудистой системы, а также прогнозирования ТОП-3 диагнозов на основе данных электронной истории болезни и автоматического анализа обезличенных медицинских данных.

Проект реализуется в рамках регионального проекта по созданию единого цифрового контура здравоохранения на базе Единой государственной информационной системы здравоохранения в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям области.