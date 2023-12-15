История завода «Кризо» в фотографиях
Акционерное общество «Завод «Кризо» - одно из старейших предприятий Петербурга и Гатчины. Год рождения завода – 1883-й. С момента своего основания предприятие было ориентировано на выполнение заказов для нужд Военно-морского флота. В этом году завод «Кризо» отмечает 160-летие.
Рубрики: По страницам истории
Подлинную историю завода в фотографиях – трудовые будни и праздники, знакомые лица почетных гостей, передовиков и юбиляров, соревнования и субботники – все это можно проследить, листая фотоальбомы сотрудников завода.
Перед вами страницы истории завода 1970-х годов на снимках из семейного архива сотрудника предприятия Владимира Петрова.
Предлагаем вам вспомнить, как это было. Может быть, на этих снимках вы узнали своих родных, близких, коллег? Делитесь своими воспоминаниями. Присылайте фотографии.
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