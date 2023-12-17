23 декабря состоится День Ленинградской области на выставке «Россия»

Шоу барабанщиц и танцевальный коллектив «Фейерверк» откроют День Ленинградской области 23 декабря на площадке перед 75 павильоном.

На самом стенде 47 региона гостей выставки встретят художественные коллективы Ленинградского областного колледжа культуры и искусства, которые покажут театрализованную концертную программу, и оркестр русских народных инструментов «Метелица».

В этот день на площадке Ленобласти с гостями выставки встретятся олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы России Светлана Журова и российский сноубордист, двукратный олимпийский чемпион и чемпион России Вик Уайлд.

Педагоги Ленинградской области расскажут о самых увлекательных событиях истории родного края и продемонстрируют современные технологии, мотивирующие интерес к исторической науке на лекции «Ленинградская область: страницы истории».

Весь день на стенде Ленобласти будут проходить мастер-классы, викторины и лекции: интерактивная викторина «Как прикоснуться к истории» об исторических артефактах – археологические загадки из Ленинградской области, лекция «От руды до еды» от Волховского филиала компании «Апатит», мастер-классы «Традиционная русская куколка» и изготовление свечи из вощины. Все желающие смогут принять участие в туристическом квесте «Путешествие по Серебряному ожерелью России» и получить призы.

Кроме того, на стенде Ленобласти посетителям расскажут о секрете успеха автодрома «Игора Драйв», как туризм, маркетинг и локальная гастрономия формируют новый вектор спроса путешествий по России» и научном центре мирового уровня — институте имени Павлова.

В то же время на главной сцене ВДНХ лучших художественных коллективов Ленинградской области покажут театрализованный концерт «Сказ о земле Ленинградской» по мотивам народного праздника «Солнцеворот».