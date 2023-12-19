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Гатчинская школьница победила в литературном конкурсе

Стихотворение «Волшебство» 10-летней Евы Ляпчиковой из Гатчины признано победителем литературного конкурса проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили» управления ветеринарии Ленинградской области.

Рубрики:  Общество

Стихотворение стало сценарием, по которому студия «Генерейшенмедиа» сняла мультфильм «Что я знаю о тебе, мой четвероногий друг» о бережном отношении к животным.

Лучшие литературные работы 10 участников  вошли в альманах, изданный организаторами конкурса.

Сегодня победитель, призеры и руководители творческих объединений, чьи дети, участвуют в конкурсе, получили дипломы, призы и книги.