Гатчинская школьница победила в литературном конкурсе

Стихотворение стало сценарием, по которому студия «Генерейшенмедиа» сняла мультфильм «Что я знаю о тебе, мой четвероногий друг» о бережном отношении к животным.

Лучшие литературные работы 10 участников вошли в альманах, изданный организаторами конкурса.

Сегодня победитель, призеры и руководители творческих объединений, чьи дети, участвуют в конкурсе, получили дипломы, призы и книги.